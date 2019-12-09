В Николаеве членов исполкома просят в телефонном режиме легализовать установку МАФов и аттракционов на Соборной площади, - Тимошин

Фото от 27 ноября 2019 года. Автор: Дмитрий Булаш В понедельник, 9 декабря, мэр Николаева Александр Сенкевич инициировал проведение исполкома в телефонном режиме, чтобы разрешить «Аттракцион-Инвест» подготовить и провести праздничные мероприятия ко Дню Святого Николая, новогодних и Рождественских праздников в Николаеве в 2019-2020 годах на территории Соборной площади и прилегающей к ней территории с 10 декабря.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член исполкома Владимир Тимошин, который опубликовал проект решения.

Стоит отметить, что установку деревянных домиков на Соборной площади для проведения ярмарки начали еще 27 ноября.

Согласно проекту решения подрядчику дается разрешение на организацию и функционирование развлекательных объектов - аттракционов, ярмарочного городка и катка с 10 декабря 2019 года до 19 января 2020 в рамках схемы проведения праздничных мероприятий, согласно с конкурсными предложениями и правилами их безопасной эксплуатации.

В частности, фирма «Аттракцион-Инвест» должна обеспечить соблюдение правил благоустройства, санитарного содержания территорий, обеспечения чистоты и порядка, обеспечить заключение договоров на вывоз твердых бытовых отходов и уборке территории, обеспечить установку и функционирование надлежащего количества биотуалетов.

Помимо этого, Департамент ЖКХ и администрация Центрального района Николаева должны осуществлять контроль за соблюдением в надлежащем санитарном состоянии территории Соборной площади и прилегающей к ней территории. Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского горсовета усилить оперативную готовность сил и средств для оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных событий и ситуаций во время проведения праздничных мероприятий, департаменту по предоставлению админуслуг обеспечить регистрацию декларации о режиме работы объектов, представленной организатором функционирования развлекательных объектов и выставочной ярмарки, а именно обществу с ограниченной ответственностью «Аттракцион-Инвест».

Также рекомендуется Главному управлению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области усилить пожарную безопасность во время проведения праздничных мероприятий, Главному управлению Национальной полиции в Николаевской области усилить меры по обеспечению общественного порядка, а субъектам хозяйствования, которые участвуют в организации праздничных мероприятий, воздержаться от продажи алкогольных напитков.

«Вновь телефонный режим!!!!! Предвижу критику в мой адрес, но у меня возникает вопрос: Соборная площадь введена в эксплуатацию или нет? Если не введена, и не передана городу, то может ли город, в лице Исполкома или Совета распоряжаться, как то: давать разрешение на установку торговых точек? Монтаж и эксплуатацию катка? Давать поручение ДЖКХ на установку на площади биотуалетов? Ограничивать движение т/с? И т.д. Напомню, на Исполкоме я задал вопрос мэру относительно того, кто дал разрешение закатать в плитку часть улицы Лягина, и получил ответ, что площадь нам не сдана, поэтому разбираться будем после ввода в эксплуатацию. Сегодня, в телефонном режиме, Сенкевич предлагает легализовать все то, что уже монтируется на площади», - возмутился Владимир Тимошин.

При этом в комментарии под публикацией еще один член исполкома Александр Садыков отметил, что «без акта сдачи объекта (площадь) в эксплуатацию мы не имеем право принимать подобное решение».

«Членов исполкома очередной раз толкает на преступление», - заявил он.

Напомним, что новогодние праздники в Николаеве уже третий год подряд будет организовывать фирма «Аттракцион-Инвест», которой помогала мэрия.

Как известно 8 сентября, на Соборной площади убрали ограждение, которое ранее «прятало» за собой ход реконструкции площади. Позже в департаменте ЖКХ призвали николаевцев дождаться окончания реконструкции Соборной площади и пока не критиковать ее. Уже 14 сентября на Соборной площади Николаев отмечал День города – 230-ю годовщину со времени своего основания.

12 октября, на Соборной площади открыли осенний open-air «Площадь. Музыка. Фонтан», в рамках которого и состоялось открытие фонтанов.

В связи с этим, управление ГАСК в Николаевской области оштрафовало на 1,8 миллиона гривен департамент ЖКХ Николаевского горсовета из-за эксплуатации Соборной площади, в то время как решение о сдачи объекта после ее реконструкции еще не принималось. В ДЖКХ сообщили, что денег на выплату штрафа нет. К тому же юристы департамента уже готовят апелляцию на решение ГАСКа, если же суд первой инстанции не станет на сторону ДЖКХ, то чиновники намерены пойти выше.