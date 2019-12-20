Николаевский аэропорт так и не получил ₴20 миллионов субвенции из горбюджета - их потратили на отдых детям и на выплату долгов КП

КП «Николаевский международный аэропорт» не получил в 2019 году 20 миллионов гривен субвенции из городского бюджета.

Об этом на заседании бюджетной комиссии сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Мэр объяснил депутатам, что из 81 миллиона гривен, которые депутаты при принятии бюджета города на 2019 год согласились выделить области в качестве субвенции, ОГА получила только 55 миллионов гривен.

По его словам, 20 миллионов предназначенные аэропору были перераспределены исполкомом на оплату долгов за электроэнергию на коммунальных предприятиях и на оздоровление детей льготных категорий.

- Вследствие этого аэропорт пролетел, - заявил Сенкевич.

Также он добавил, что еще 5 миллионов город должен дать ОГА на покупку квартир участникам АТО, однако здесь вопрос завис на уровне сессии областного бюджета.

Напомним, что в сентябре 2017 года депутаты Николаевского городского совета внесли изменения в бюджет, выделив 24 миллиона на аэропорт.

В частности, что касается еще одной субвенции аэропорту в размере 20 миллионов гривен, которую депутаты горсовета согласовали когда принимали бюджет Николаева на 2019 год, то она еще не была выделена. В свою очередь, мэр Александр Сенкевич объяснил это распределением бюджета, в котором пока нет на это денег и добавил, что субвенция будет выделена к концу года.

Как известно, на выходных во время дождя протекла крыша в здании аэропорта и отметил, что субвенцию, которую выделял горсовет областному совету так и не была использована.

В ходе сессии горсовета депутат Панченко предложил забрать 24 миллиона гривен, выделенные на Николаевский аэропорт. Мэр Александр Сенкевич предложил ему обратиться на бюджетную комиссию. Члены бюджетной комиссии поддержали обращение коллеги.