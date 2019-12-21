После пожара в одесском колледже уволили руководителя местной ГСЧС и его заместителя

В руководстве Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины в Одесской области произошли кадровые изменения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, уволили начальника - генерал-майора службы гражданской защиты Виктора Федорчака. Также с должности уволили его заместителя - Михаила Волка. Приказы об их увольнении были подписаны 19 декабря.

«Приказом ГСЧС Украины от 19 декабря 2019 № 528 «Об увольнении со службы Федорчака В.В.» генерал-майора службы гражданской защиты Виктора Федорчака, начальника Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области уволить со службы гражданской защиты», - говорится в сообщении.

Вместо Федорчака на должность начальника ГУ ГСЧС в Одесской области приказом от 20 декабря назначили полковника службы гражданской защиты Вадима Шулюка.

Увольнения произошли после того, как 4 декабря в Одессе произошел пожар в колледже, в результате трагедии погибли 16 человек. По данным следствия, в колледже отсутствовала пожарная сигнализация.

По факту пожара открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности») Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения пожара: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. 10 декабря директору колледжа Любви Кочерге объявили о подозрении в служебной халатности (часть 2 статьи 367 УКУ).

11 декабря Киевский райсуд Одессы отправил директора сгоревшего колледжа Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Также напомним, что по факту пожара в одесском колледже экономики открыто еще одно уголовное производство – по факту халатности проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании колледжа. 13 декабря теруправление ГБР в Николаеве и сотрудники СБУ провели выемку документов в ГУ ГСЧС Одесчины.