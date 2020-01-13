У Сенкевича намерены обжаловать решение суда об аресте недостроя на Намыве, который купили за 11,2 миллиона гривен

Юридический департамент Николаевского городского совета подготовил ходатайство о снятии ареста с купленного городским советом в 2017 году недостроенного здания банка в микрорайоне Намыв за 11,2 миллиона гривен.

Об этом речь шла в понедельник, 13 января, в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Начальница юрдепартамента Инна Бочарова сообщила, что ходатайство уже подготовлено и после того, как его подпишет начальник управления культуры Юрий Любаров, так как выступает в лице владельца, документ направят в суд.

— Мы пообщались с коммунальным предприятием и просим их, чтобы они осуществили обследование со стороны горсовета и определили процент износа этого здания с момента его приобретения и до настоящего времени. И стоимость определит. Потому что то обследование, которое проводили в рамках судебной экспертизы, еще в ноябре, то у нас нет информации, есть ли вывод эксперта, потому что материалы нам так и не предоставили, - сообщила Инна Бочарова.

В частности, мэр Николаева попросил передать Юрию Любарову, который сейчас находиться в отпуске, чтобы тот пришел в мэрию и подписал обращение, если конечно он находится в городе.

— Нужно решить этот вопрос, сделать там нормально. Мы на Намыве формируем такую нормальную и комфортную зону проживания. Там у нас троллейбусная линия сейчас подошла, в этом году планируем этот сквер «Боевой славы» отремонтировать. Недострой нужно достроить и сделать там нормальный для Заводского района уголок культуры, чтобы дети могли заниматься в нормальных условиях, а не проводить репетиции в коридоре, - подытожил Александр Сенкевич.

Напомним, что фирма «Житло-Буд Південь», которая в 2017 году за 11 миллионов 206 тысяч гривен продала Николаевскому горсовету недостроенное здание по адресу улица Озерная, 43, купила эту стройку в 2013 году за 569 тысяч 100 гривен.

Цена приобретенного горсоветом недостроя на Намыве могла быть завышена на 5 миллионов гривен. На данный момент это строительство уже полгода как находится в аресте.

Позже уголовное производство передали в НАБУ, но в начале 2019 года его вернули в Николаев.

Стоит отметить, что похожая ситуация едва не произошла с покупкой здания бывшего ночного клуба «Девятка» под размещения центра админуслуг. Тогда на выкуп этого здания бывший тогда городским головой Николаева Александр Сенкевич предлагал выделить 12,5 миллиона гривен из бюджета, однако по объявлениям на сайтах по продажам недвижимости цена на здание оказалась ниже на 4,1 миллиона гривен и составила всего 8,4 миллиона. Как позже заявил представитель банка, который продает здание, объект обойдется городу почти в 11 миллионов.

Сам же Сенкевич позже заявил, что разница обусловлена нестабильным курсом гривны, налоговыми сборами и необходимостью оперативного приведения здания в порядок.

Примечательно, что глава бюджетной депутатской комиссии Александр Бернацкий заявил. что исполком Николаевского горсовета проголосовал не то решение по покупке «Девятки», которое согласовали депутаты его комиссии.

Также сообщалось, что в Николаеве незаконченная экспертиза «тормозит» расследование дела о покупке мэрией недостроя на Намыве за ₴11 миллионов.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что правоохранительные органы умышленно затягивают с расследованием уголовного производства по факту приобретения городским советом за 11 миллионов гривен недостроенного здания в микрорайоне Намыв, чтобы признать, что стоимость сделки была завышенной.