Разыскиваемых в Николаеве детей, благодаря неравнодушным жителям, нашли полицейские

Несовершеннолетних жителей Николаевской области, которых разыскивала полиция, нашли. Мальчики ушли от отца и гуляли по городу.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что в Николаеве разыскивали двоих детей, которые не вернулись домой.

В воскресенье, 12 января, около 21:30 жительница Витовского района заявила об исчезновении 10-летнего сына и 11-летнего племянника. Женщина сообщила правоохранителям, что дети вместе с отцом одного из них возвращались от бабушки с Большой Коренихи, однако в Корабельном районе, по словам мужа, пошли в туалет и больше не вернулись.

На розыск без вести пропавших детей был задействован личный состав Корабельного отдела полиции, отдела ювенальной полиции и оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Николаевской области. Правоохранители проверяли возможные места пребывания беглецов. Ориентировка с приметами мальчиков также получили наряды полиции, которые осуществляли патрулирование улиц областного центра.

В понедельник, 13 января, бдительные николаевцы начали обращаться в полицию и информировать, что видели детей у местного зоопарка. В течение нескольких часов после обращения неравнодушных жителей, полицейские выяснили, что мальчики побывали в зоопарке, на рынке, в супермаркете неподалёку и пошли дальше.

Предположив, что беглецы могут вернуться к бабушке в Большую Корениху, оперативники отправились на местный автовокзал, где и нашли ребят. Полицейские отвезли детей в участок и известили об их нахождения родителей.

В ближайшее время ювенальные полицейские привлекут родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей (часть 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях), что влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан .

Сейчас дети находятся по месту своего проживания. В отношении них никаких противоправных действий совершено не было.

Напомним, что ранее полиция разыскивала 9-летнего мальчика, который пропал по дороге из школы №7, вскоре его удалось найти благодаря мобильному приложению.