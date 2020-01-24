Комиссия горсовета Николаева не продлила депутату Евтушенко аренду земли в сквере для строительства развлекательного центра

В пятницу, 24 января, члены постоянной депутатской комиссии по вопросам земельных отношении отказали фирме депутата горсовета Владимира Евтушенко «Глобус Плюс» в продлении аренды участка в 1500 квадратных метров по проспекту Мира, угол улицы Генерала Свиридова на территории сквера «Подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— Я прошу проголосовать за отказ в продлении аренды ООО «Глобус Плюс» и отправить в управление архитектуры, чтобы они подготовили отрицательный вывод для отказа, - выступила с предложением депутат Светлана Таранова.

Проект строительства центр отдыха детей и родителей на территории сквера

Депутат Андрей Яковлев предложил проголосовать пакетом за отказы и расторжения договоров аренды по всем земельным участкам, которые связаны со строительством в скверах и зеленых зонах города Николаева.

— Давайте не будем выборочно заниматься политической местью, а подумаем, исходя из позиции заботы о городе, - заявил Яковлев.

При этом Светлана Таранова заявила, что с ее стороны к Евтушенко нет никакой «политической мести», так как такими вопросами она занимается уже четыре года.

В итоге, члены комиссии поддержали Светлану Таранову.

Напомним, что решением Николаевского горсовета №13/71 от 4 июля 2007 года участок в 1500 квадратных метров по проспекту Мира, угол улицы Генерала Свиридова, предоставлен в аренду фирме «Глобус Плюс» на два года для строительства комплекса отдыха для детей и родителей. В последующие года аренда земельного участка фирме продлевалась.

Согласно открытым данным собственником фирмы является депутат Николаевского городского совета Владимир Евтушенко, а ее руководителем сын Владимира Евтушенко Сергей. Фирма зарегистрирована 24 декабря 1999 года в Заводском районе Николаева по улице Радостной, дом 10. Уставной капитал фирмы - 3,5 миллиона гривен. Право собственности на участок фирма оформила 18 апреля 2017 года.

Также сообщалось, что архитектурно-градостроительный совет Николаева согласовал строительство центра отдыха детей и родителей по проспекту Мира на этом участке, однако с рекомендацией сохранить как можно больше деревьев и подумать над обустройством парковки.

При этом, областная организация инвалидов «Союз Чернобыль Украины» выступили против, чтобы фирма депутата горсовета Владимира Евтушенко строила возле сквера «Подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС» центр отдыха детей и родителей. Сын Владимира Евтушенко Сергей, он же и директор фирмы «Глобус Плюс» в комментарии «Преступности.НЕТ» заявил, что их действия законные.

Однако, 22 января, члены исполнительного комитета Николаевского городского совета не дали фирме ООО «Глобус Плюс» градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта строительства по проспекту Мира, угол улицы Генерала Свиридова на территории сквера «Подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС».

После этого депутат Николаевского горсовета Владимир Евтушенко заявил, что главный архитектор города Андрей Цымбал самовольно вынес на рассмотрение исполкома проект решения о предоставлении градостроительных условий и ограничений для проектирования объекта строительства по проспекту Мира, угол улицы Генерала Свиридова на территории сквера «Подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС» фирме ООО «Глобус Плюс», учредителем которой является сам Евтушенко.