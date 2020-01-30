В мэрии Николаева обсудили критическое состояние экологии - причиной тому назвали большегрузы и судна, сбрасывающие в реку нечистоты

В четверг, 30 января, в Николаевской мэрии прошло заседание Общественного совета рынка недвижимости, на котором обсуждалось состояние атмосферного воздуха и водной среды в городе, причины, последствия и пути улучшения ситуации.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Глава общественного совета Петр Мойсол заявил, что Николаев за последние года переориентировался с судостроительной отрасли на портовую промышленность, что пагубно повлияло на экологию и здоровье горожан.

— Мы поставили задачу сообщить жителям Николаева, что живем в критической ситуации с экологией, – изначально заявил Петр Мойсол.

И хоть в Николаеве и не построили большие вредные для экологии производства, с каждым годом ситуация с содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и в водной среде ухудшается. Главной причиной этому является автотранспорт, в первую очередь это касается большегрузов, которые ездят по улицам города к портам и терминалам - в год такого транспорта насчитывается более 500 тысяч.

— Дорожная инфраструктура, которая проектировалась по принципу «Николаев — город корабелов», с упором на судостроительный комплекс, сегодня почти валится на глазах. Вместо 10-тонных МАЗов и КРАЗов по улицам движутся грузовые автомобили — 30, 50, 60, а в одном случае было 130 тонн. Город несколько раз ремонтировал эти дороги за свой счет, но они были разбиты в течение нескольких дней. Доходит до того, что водители грузовых автомобилей, нарушая правила, движутся в порты по дорогам, которые проходят вдоль жилых микрорайонов, создавая горожанам проблемы, - добавил Петр Мойсол.

Так, по данным Николаевского областного центра по гидрометеорологии, содержание вредных формальдегидов в воздухе в 3-7, а в некоторых местах и в 10 раз превышает граничные допустимые концентрации, а диоксида азота - в полтора раза. В частности, Николаев входит в ТОП-10 городов с самым грязным воздухом, при этом только за год Николаев поднялся с седьмого места до пятого в этом рейтинге.

Доктор биологических наук Людмила Григорьева предложила создать Общественный экологический мониторинг атмосферного воздуха; сократить интенсивность транспортных потоков через транспортные развязки; сделать передвижение транспорта вдоль магистралей города «умными»; вынести за пределы города транзит большегрузов; создать при ЧНУ аналитический центр по оценке экологического состояния окружающей среды; а на региональном уровне в рамках «экологизации» заставить повышать квалификацию руководителей местной власти, руководителей предприятий и учреждений.

Кандидат технических наук Евгений Бессонов докладывал по поводу загрязнение водных ресурсов, причинами которых являются: несанкционирование врезки жителей города в ливневую канализацию; портовое хозяйство и сбросы вверх по течению. Что касается портового хозяйства, то судна, которые заходят в порты Николаева, загрязняют акваторию реки, несмотря на жесткие экологические нормы по обращению с балластными, льяльными и хозяйственно-бытовыми водами. По его словам, решить проблему можно, утвердив программу «подготовки» общественных экологических инспекторов, и путем создания аналитического центра для приема заявлений от общественных инспекторов и, передачи их в прокуратуру или правоохранительные органы.

Кроме этого обсудили и конкретные болезни развивающихся от загрязнения воздуха, от которых преждевременно умирают люди: 21% людей умирают от пневмонии, 20% - от инсульта, 34% - ишемическая болезнь сердца, 19% - от хронической обструктивной болезни легких и 7% - от рака легких.

Вице-мэр Владимир Крыленко заявил, что городская власть занимается этим вопросом, но самое лучшее в сложившейся ситуации - это усилить режимные меры и контроль за экологической ситуацией. Что касается изменения логистики движения, то чиновник напомнил, что который год власть занимается вопросом строительства объездного моста через реку Южный Буг, а также готовит решение на сессию о передачи двух мостов на баланс государства. В итоге, он попросил всех присутствующих сформировать свои предложения и предоставить их власти.

После длительного обсуждения, члены общественного совета решили: рекомендовать мэру Александру Сенкевичу поручить горздраву проинформировать горожан о критическом состоянии воздушной среды и предоставить рекомендации о методах защиты. Также рекомендовали организовать на территории Николаева мониторинговый пост для контроля за состоянием воздуха и воды.

Кроме этого, члены совета просят мэра провести встречу с представителями портового бизнеса по ремонту улиц Новозаводской, Турбинной и Космонавтов; провести внеочередную сессию из-за критической ситуации с загрязнением воздуха, принять временный мораторий на выдачу новых градостроительных условий по созданию новых производственных мощностей, увеличивающих грузопоток по городу; решить вопрос объездной дороги и способствовать решению строительства моста через реку Южный Буг.

Напомним, как на одном из заседаний исполнительного комитета Николаевского горсовета вместе с управлением патрульной полиции Николаевской области и управлением «Укртрансбезопасности» обсудили проблему с засильем фур в городе. Были даны следующие рекомендации: ограничить въезд в час пик, поставить диспетчеров и обустроить отстойник. Позже, в Николаеве исполком горсовета запретил большегрузам въезд в город в час пик.

Отметим, что в Ингульском районе Николаева зафиксировали превышение уровня загрязнения воздуха.

Ранее сообщалось, что в Николаеве неизвестные вылили в реку Ингул нефтепродукты - экологи проводят исследования.

Также напомним, как летом в Центральном районе города Николаева (микрорайон «Соляные», район парка «Победы») на акватории реки Южный Буг, было зафиксировано массовая гибель рыбы. Позже стало известно, что причиной тому был слив канализации в реку.