Губернатор Стадник возмутился трещинами на потолке и стенах в амбулатории на Первомайщине, которую помпезно открывали в 2019 году под выборы

В селе Подгородняя Первомайского района в новой амбулатории, которую торжественно открывали в 2019 году, по стенам и потолку пошли трещины.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Николаевской ОГА Александр Стадник.

«Побывал в сельской амбулатории села Подгородняя на Первомайщине, которую так помпезно открывали в 2019 году под выборы. Сказать, что я был поражен состоянием объекта - это не сказать ничего», - отметил губернатор Николаевщины.

В частности, Александр Стадник отметил, что «еще не прошло и года, а амбулатория уже имеет ряд недостатков, в частности трещины на потолке и стенах почти во всех помещения».

Замечаний очень много. Руководству района дал поручение разобраться и устранить все замечания. Кроме того, узнал о нецелевом использовании сельским головой автомобиля, предоставленного в пользование амбулатории. Ситуация та же - автомобиль должен использоваться только по необходимости и только для того, чтобы предоставлять жителям медицинскую помощь!» - добавил Александр Стадник.

Как известно, в апреле 2019 года в селе Подгородняя Первомайского района открылась современная медицинская амбулатория, построенная в рамках программы развития сельской медицины, инициированной Президентом Украины Петром Порошенко. Однако, летом выяснилось, что не работает и амбулатория в селе Подгородняя.

Позже была информация, что не работает амбулатория в селе Нечаянном Николаевской области, которую открыли в апреле 2019 года, – ее все еще не ввели в эксплуатацию и не оформили необходимые для этого документы. При этом на стенах уже были трещины, а в здании не было электричества. Данную амбулаторию также построили по инициативе тогдашнего Президента Украины Петра Порошенко – ее открыли торжественно при участии нардепа от «БПП» Бориса Козыря. В тоже время депутат Игорь Ивануна с момента открытия амбулатория не работала ни дня. Главная причина – она так и не введена в эксплуатацию и не принята на баланс сельсовета. При этом ранее медперсонал говорил, что передать сельсовету амбулаторию должны до конца июля 2019 года.

Напомним, что амбулатории планировалось достроить до конца 2018 года. В 2018 году Валентин Гайдаржи сообщил, что отставания от графика строительства 14-и амбулаторий первичной медико-санитарной помощи в Николаевской области нет. В 2019-м чиновник отметил, что специально поторапливал подрядчиков, чтоб стимулировать их. Позже стало известно, что амбулатории планируют построить до конца марта 2019 года.

В частности, Валентин Гайдаржи назвал три амбулатории строительство которых существенно отстает от графиков.

Строительство амбулатории в селе Гурьевка выиграла фирма ООО «Грифон Груп». Помимо Гурьевки, эта фирма строит амбулатории еще в четырех населенных пунктах – в Сухом Еланце (Новоодесский район), Мешково-Погорелово (Витовский район), в Таборовке (Вознесенский район) и Семеновке (Арбузинский район) на общую сумму около 33,8 миллионов гривен. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте электронных закупок Prozorro. Фирма зарегистрирована в Киеве с уставным капиталом в одну тысячу гривен. Ее директором является Андрей Дьяченко. Согласно информации на сайте OpenDataBot, ООО «Грифон Груп» участвовала в ряде судебных разбирательств. Следствие указывало на то, что фирма выполняла строительные работы не в срок, с нарушением технологических, технических и строительных норм. Еще в одном случае предприятие задолжало фирме-поставщику около 300 тысяч гривен за материалы, которые, согласно договору, обязана была оплатить.