В России заявили, что спецслужбы при желании убили бы шпиона Скрипаля «Новичком»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя информацию о причастности Кремля к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявил, что у России не было мотива этого делать.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Глава МИД России заявил, что слова о некоей изощренной атаке на Скрипаля нельзя рассматривать всерьез.

- Если идет речь о таком боевом отравляющем веществе, да еще если оно применено изощренно, делайте выводы сами, что могло стать с людьми, которые были выбраны в качестве объектов такой атаки, — сказал он.

Отвечая на обвинения России в причастности к «делу Скрипаля» Лавров заявил, что Великобритания, США и другие страны, слепо следующие за ними, отбросили все приличия, прибегают к откровенной лжи и дезинформации.

- Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипалей. Но мы весьма и весьма заинтересованы и, по-моему, больше, чем кто-либо другой, заинтересованы в том, чтобы установить истину, узнать правду о судьбе наших граждан, — сказал он.

Лавров подчеркнул, что у России не было мотива убивать Скрипаля. Также он отметил, что российский президент Владимир Путин «уже лично комментировал и говорил о том, что лишь абсолютно предвзятый человек, который затеял страшную, безумную провокацию, может настаивать, что у России был мотив. Какой у нас был мотив?».

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравилинеизвестным веществом 4 марта в одном из торговых центров Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20-ти человек и один полицейский.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании и Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Отметим также, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов из-за покушения РФ на шпиона Скрипаля.

Как известно, глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что решение выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» приняли 14 стран-членов ЕС. Также 60 российских дипломатов вышлют из Соединенных Штатов. Кроме того, 13 сотрудников российских дипломатических ведомств вышлют из Украины.