СМИ опубликовали список 47 человек, которых планировали убить по заказу РФ

Опубликован список из 47 украинских журналистов и блогеров, которых намеревались убить по заказу Российской Федерации.

Соответствующий список людей опубликовало издание «Страна» со ссылкой на источник в СБУ.

Как известно, ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко привел пять доводов, почему при расследовании покушения на жизнь российского журналиста Аркадия Бабченко следствие прибегло к имитации убийства, среди которых также и то, что следствие получило список из 47 украинских и экс-российских журналистов.

Данные списки Герман якобы передал своему «куратору Дмитрию» в контрразведке еще 21 мая 2018 года.

Сам Герман, по его же версии, получил их от Вячеслава Пивоварника, которого ранее обвинил в финансировании терроризма на территории Украины на деньги некоего «фонда Путина», после чего уведомил об этом контрразведку.

Стоит отметить, что в данном списке также есть бывший сотрудник ФСБ Илья Богданов, который воевал на Донбассе на стороне Украины в «Правом секторе», и получивший гражданство Украины.

Как известно, летом 2014 года старший лейтенант Пограничных войск Федеральной службы безопасности России Илья Богданов перешел на сторону Украины и обвинил президента РФ Владимира Путина в разжигании войны.

Отметим, ранее Министерство обороны ходатайствовало о предоставлении гражданства Украины бывшему сотруднику ФСБ Илье Богданову, который летом прошлого года перешел на сторону ВСУ и вместе с другими «киборгами» защищал Донецкий аэропорт от боевиков.

Кроме того, в нем числится и главный редактор издания «Левый берег» Соня Кошкина, и муж убитой журналистки Амины Окуевой Осман Пашаев, которого ранее в Симферополе арестовали вместе с его турецким оператором Дженгизом Кизгином: их избили и отобрали всю технику, после чего журналисты были вынуждены покинуть Крым.

Напомним, что СБУ задержала организатора «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 мая Бабченко застрелили возле его квартиры и он якобы умер в карете скорой помощи. 30 мая глава СБУ на брифинге рассказал, что убийство Бабченко оказалось инсценировкой и Аркадий Бабченко выступил в эфире центральных телеканалов.

Также сообщалось, что покушение на Бабченко организовали российские спецслужбы. СБУ задержала организатора покушения на Бабченко, завербованного российскими спецслужбами.

Отметим, задержанный организатор покушения на Бабченко Борис Герман заявил в суде, что работал на украинскую контрразведку.