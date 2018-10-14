«Коммуницировать с нами не хотят»: Омбудсмен Денисова требует от РФ отпустить очаковского моряка на похороны матери

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова требует, чтобы РФ отпустила незаконно удерживаемый на территории оккупированного Крыма экипаж судна ЯМК-0041, в частности, очаковского моряка.

Об этом Денисова написала в Facebook.

«Вчера у одного из членов экипажа Геннадия Отичко умерла мама. Выражаю родным искренние соболезнования. Проблема в том, что сейчас Геннадий не может с ней попрощаться. Его загранпаспорт, как и у других членов экипажа, забрали еще в начале мая. Теперь мужчина не может уехать из аннексированного Крыма на похороны матери», – рассказала она.

По словам Денисовой, Отичко просит предоставить ему возможность вернуться домой хотя бы на полдня.

«На этой неделе советник президента РФ Михаил Федотов уверял меня, что свобода передвижения моряков не ограничивалась. Но эта отписка не соответствует действительности. Члены экипажа украинского судна полгода мечтают о возвращении домой. Они и их семьи уже морально и физически устали от отсутствия выхода», – подчеркнула омбудсмен.

Она добавила, что пытается связаться с уполномоченным в РФ Татьяной Москальковой, однако та не поднимает трубку.

«Мой офис связывается с секретариатом уполномоченного в РФ. Та же история – коммуницировать с нами не хотят. Я использую все возможные способы воздействия на РФ: Геннадий Отичко должен приехать в Украину, чтобы проводить в последний путь свою маму», – подытожила Денисова.

Напомним, 25 марта сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали судно «Норд», шедшее под российским флагом. В ходе проверки было установлено, что оно зарегистрировано в Крыму. Судно было арестовано, а в отношении членов экипажа «Норда» были заведены административные дела, против капитана – уголовное.

А 4 мая в акватории Черного моря российскими пограничниками было задержано рыболовецкое судно «ЯМК-0041», где находились очаковцы.

В Госпогранслужбе Украины отмечают, что обмен экипажей украинского судна «ЯМК-0041», задержанного российскими пограничниками, и крымского судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками, невозможен, поскольку все эти рыбаки являются гражданами Украины.

Также ранее адвокат заявил, что задержанные ФСБ в оккупированном Крыму очаковские рыбаки объявили голодовку.

Напомним, что ранее омбудсмен сообщал, что к морякам задержанного в оккупированном Крыму украинского судна «ЯМК-0041» не пускают адвокатов. 9 мая стало известно, что Николаевская облгосадминистрация направила официальные обращения Уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой и в министерство иностранных дел Украины в связи с задержанием ФСБ членов экипажа очаковского рыболовецкого судна «ЯМК-0041».