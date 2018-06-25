Задержанные ФСБ в Азовском море очаковские рыбаки объявили голодовку, - адвокат

Украинские рыбаки, которых задержали на судне «ЯМК-0041» в городе Ейск Краснодарского края отказываются принимать пищу.

Об этом сообщил их адвокат Эдем Семедляев на своей странице в Facebook.

По его словам, мать одного из моряков рассказала, что они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределённости.

Как известно, в отношении капитана судна гражданина Украины Новицкого В.В. по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения»). На судно «ЯМК-0041» наложен арест.

Напомним, 11 мая в акватории Азовского моря возле Бердянска (Запорожская область) спасатели ГосЧС Украины начали поисковую операцию двух местных рыбаков, которые накануне в 5:30 утра вышли в Азовское море на катере «Амур» с территории базы отдыха «Искра», однако через сутки домой не вернулись.

Позже появилась информация, что пропавших рыбаков из Бердянска задержали пограничники РФ и они находятся в городе Ейск Краснодарского края. Об этом сообщила жена одного из рыбаков, которой позвонили российские пограничники.

12 мая в МИД Украины заявили, что российская сторона отказывается предоставлять информацию о возможном задержании украинских рыбаков. В Ейск отправился украинский консул.

Напомним, что накануне Госпогранслужба Украины пожаловалась, что представители Российской федерации с 30 апреля ежедневно останавливают для досмотра и идентификации командыневоенные суда, следующие в Мариупольский морской порт в Азовском море.

Ситуация обострилась после того, как 25 марта сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали судно «Норд», шедшее под российским флагом. В ходе проверки было установлено, что оно зарегистрировано в Крыму. Судно было арестовано, а в отношении членов экипажа «Норда» были заведены административные дела, против капитана – уголовное.

А 4 мая в акватории Черного моря российскими пограничниками было задержано рыболовецкое судно «ЯМК-0041», где находились очаковцы.

В Госпогранслужбе Украины отмечают, что обмен экипажей украинского судна «ЯМК-0041», задержанного российскими пограничниками, и крымского судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками, невозможен, поскольку все эти рыбаки являются гражданами Украины.