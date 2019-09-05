Суд освободил для обмена задержанного в Мариуполе украинского офицера, подозреваемого в работе на спецслужбы РФ

Суд для обмена пленными освободил из-под стражи офицера запаса Вооруженных сил Александра Ракушина, которого подозревают в работе на ФСБ России.

Об этом сообщил его адвокат Радион Пугач, передает «Левый берег».

В конце августа по решению суда мера пресечения для подозреваемого была изменена с ареста на личное обязательство. Пугал заявил, что это связано с обменом пленными между РФ и Украиной.

- Эти события связаны. Хоть он (Ракушин) гражданин Украины, но он дал добровольное согласие на обмен в РФ, - сказал адвокат.

Он также отметил, что дело против подозреваемого не прекращено, а дата обмена еще не определена.

Как сообщалось, жителя Мариуполя Ракушина задержали в июне. Оперативники спецслужбы установили, что он был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Юрия Андропова.

Ракушина направили к представителю так называемого «министерства госбезопасности ДНР» - гражданину Украины Левченко Вячеславу Андреевичу.

Подозреваемый пытался вербовать действующих сотрудников СБУ и готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы. Он также собирал и передавал информацию о перемещении военной техники и дислокации задействованных в проведении ООС в Донецкой области отдельных подразделений ВСУ.

Напомним, 5 сентября апелляционный суд выпустил из-под стражи боевика Цемаха, причастного к катастрофе MH17, которого хочет получить Россия. 4 июня стало известно, что в Киеве суд арестовал на 60 суток бывшего «начальника противовоздушной обороны Славянской бригады» террористической «ДНР» Владимира Цемаха, которого похитили на территории так называемой «ДНР». Позже появились подробности, что СБУ похитила Цемаха из собственной квартиры и вывезла по поддельным документам на инвалидной коляске. По данным ряда СМИ, РФ требует от Украины выдать ей Цемаха в рамках обмена удерживаемыми лицами.