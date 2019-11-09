Продлится три дня: в штабе ООС рассказали подробности разведения войск в районе Петровского

Разведение личного состава и вооружения ВСУ в районе Петровского Донецкой области будет проходить в течение трех дней. Зеркально такие же мероприятия проводят и боевики.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил на Донбассе.

9 ноября, в 12 00, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское, начался практический этап процесса разведения сил и средств. Украинская сторона была готова к практическому разведения еще 8 ноября. Эта дата была определена учитывая тот факт, что последнее нарушение режима прекращения огня на участке разведения сил и средств №3 (н.п. Петровское), что отражено в ежедневном отчете Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) в Украине от 31 октября.

«Действия оккупационных войск нелогичные, о чем свидетельствует готовность, вопреки международным договоренностям, к разведению 4 ноября и неготовность, по непонятным причинам, 8 ноября. Предварительно была достигнута договоренность о начале разведения 9 ноября», – отметили в штабе.

9 ноября в 12:00 белый сигнал ракеты с обеих сторон подтвердил готовность. В 12:10 подан повторный сигнал зеленой ракетой НЗФ РФ. В 12:15 - повторный сигнал зеленой ракетой украинской стороны. 12:20 - практическое разведения сил и средств начато. Сигналы ракет было подтверждено СММ ОБСЕ и нашими наблюдательными постами на передовой.

С участка разведения №3 отводу подлежат 42 военнослужащих ВСУ, три боевых бронированных машины и 48 единиц стрелкового оружия. Силы ООС отходят на один километр и занимают новые, заранее оборудованные позиции. Процесс отвода верифицируется представителями СММ ОБСЕ и нашими военнослужащими с СЦКК. Он реализуется в рамках достигнутых в предыдущие годы договоренностей в Минске, в частности, Протокола от 5 сентября 2014 года, Меморандума от 19 сентября 2014 года, а также комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

После разведения осуществляется поиск и уничтожение минно-взрывных заграждений, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в пределах определенного участка.

На 29-е сутки украинская сторона информирует о том, что все мероприятия проведены и уже на следующий день, представители СММ ОБСЕ проводят верификацию выполненных мероприятий.

Напомним, что 29 октября, Украина и боевики начали отвод войск в районе Золотого - террористы под присмотром ОБСЕ оставили свои позиции.

Позже сообщалось, что ветераны, которые были против разведения войск в Золотом, в сопровождении полиции покинули населенный пункт и вывезли с собой оружие.

Кроме того, в Золотом после отвода войск начали разминировать территорию.

Как известно, изначально разведение сил в Петровском планировали начать 4 ноября, позже его перенесли на 8 ноября из-за обстрелов боевиков.