Цены билетов на авиарейсы «Николаев-Киев» стартуют с 620 гривен

На сайте авиакомпании «Роза Ветров» появилась информация о стоимости перелета сообщение «Николаев-Киев-Николаев».

Информация на сайте появилась в субботу, 15 февраля.

Цена на билет в эконом-класс стартуют от 619 гривен в одну сторону. Билеты в продаже уже с 19 мая. Самолет вылетает из Николаева в 6:35 и прилетает в Киев в 7:30. В пути пассажиры будут находиться меньше часа.

Отметим, на сайте "Avianews" сообщают, что снизили цены на цены на перелеты до 570 гривен в одну сторону.

«Данные тарифы по состоянию на вечер, 14 февраля, уже загружены в систему бронирования для всех внутренних направлений авиаперевозчика, которые планируется выполнять в летнем сезоне 2020 года. Это маршруты из Киева во Львов, Одессу, Днепр, Николаев, Запорожье, Харьков», - сказано на сайте.

Директор аэропорта Федор Барна у себя на странице в Facebook также отметил эту информацию.

«Друзья всегда придерживаюсь принципа, не словом - а делом . Наши совместные усилия не прошли даром, и вот событие которого все ждали! С 18 мая регулярный рейс «Николаев-Киев». Цены от 619 гривен в одну сторону», - написал Барна.

Напомним, уже с мая стартуют рейсы с Николаевского аэропорта в Киев. Скорее всего, как это и принято во всех авиакомпаниях, цена билета будет зависеть от того, когда пассажир будет его бронировать - чем ближе к дате вылета, тем цена билета будет выше.

Ранее сообщалось, что украинский бизнесмен, олигарх Игорь Коломойский подтвердил, что ведутся переговоры о запуске авиакомпанией «МАУ», к которой он имеет отношение, рейса «Николаев - Киев».

Напомним, во время визита на Николаевщину Президент Владимир Зеленский дал распоряжение, чтобы аэропорту дали в рамках эксперимента диспетчера «Украэроруха», чтобы можно было наладить запуск регулярных рейсов. Он пообещал способствовать заходить авиакомпаниям на КП «Николаевский международный аэропорт». Барна сказал, что сможет обеспечить ежедневное наполнение рейса «Николаев-Киев».

После чего директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна отметил, что рассчитывает, что предприятие успешно пройдет аудит МАУ и, если авиакомпания найдет самолет, то рейс «Николаев-Киев» запустят уже в октябре.

Позже руководитель аэропорта Федор Барна заявил, что «Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы Киев-Николаев, которые планируется выполнять на ежедневной основе с 18 мая.