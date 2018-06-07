Пароконный считает, что депутаты отправили его в отставку с поста мэра Южноукраинска, по «заказу» АЭС и местного бизнесмена

Виктор Пароконный Уже бывший мэр Южноукраинска Виктор Пароконный считает, что голосование депутатов за его отставку было заказанным и проходило с нарушениями.

Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, Южноукраинский городской совет 7 июня отправил в отставку мэра Виктора Пароконного.

– Интерес атомной электростанции затопить Александровское водохранилище – у них нет среди депутатов голосов, это самый большой интерес. Перед этим есть интерес, который они получают из арестованного с 2012 года водоканала городского, ежегодно порядка 12 миллионов уходит бюджетных денег дотации, – рассказал экс-мэр о причинах, которые, по его мнению, спровоцировали отставку.

При этом он считает, что голосование депутатов было подкупленным, а сама процедура была открытой, а не тайной, что позволило инициаторам прекращения полномочий городского главы контролировать результаты голосования депутатов.

– Коллеги рассказывают, жители называют почем покупались голоса… Это мое убеждение. Голосование было открытым, а не тайным. Это вопиюще. Стояли эти организаторы и все, кто проходили, показывали им открытый бюллетень и как они проголосовали. Я знаю, кому деньги дали, кому заплатили с нолями сумму, – сказал Пароконный.

При этом он назвал организаторами представителя АЭС Сергея Васильева и бизнесмена Ивана Квашу, а воплощал их план депутат Южноукраинского горсовета Сергей Горностай.

Кроме того, он пояснил, что его встреча и глав фракций в Николаевской облгосадминистраиции проходила не с губернтором Николаевщины, а с главой аппарата Юрием Гранатуровым. Он добавил, что «беседа ни о чем» длилась примерно полтора часа.

– Он просто собрал и сказал: «Вы там разбирайтесь, а мы не вмешиваемся». Депутаты высказались. Нас там человек семь было, – отметил Пароконный.

Также Виктор Пароконный на данный момент не готов сказать, будет ли оспаривать голосование депутатов в суде, сказав, что «время еще есть».

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Южноукраинске 20 депутатов подписались под обращением с требованием отставки мэра Пароконного. После этого, против мэра Южноукраинска выступили его заместители, начальники управлений, отделов и департаментов.

Сам же мэр Южноукраинска Виктор Пароконный, в ответ на все это заявил, что его семью запугивают и он намерен распустить горсовет.