В Николаеве завершили расследование «дела ОПГ Копейки» – стороны до конца августа должны ознакомиться с материалами

Николай Копейка Прокуратура завершила досудебное расследование уголовного производства о хищениях бюджетных средств и дачи взятки прокурору депутатом Николаевского горсовета Игорем Копейкой и еще четверыми фигурантами этого дела.

Об этом свидетельствует определение Заводского районного суда Николаева.

Как известно, 15 января 2017 года за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку, его сына Николая, помощника Дмитрия Рябца, директора фирмы «ПИК «МГБ» Вадима Фолтина и частного предпринимателя Олега Тоболина. Деньги якобы давались за решение вопроса по уголовному производству относительно подрядных фирм, которые получили деньги из бюджета, но не выполнили работы.

«В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве закончено, о чем 12.07.2018 сообщено подозреваемых Лицо_5, Лицо _6, Лицо _7, Лицо _9, Лицо _8 и их защитников, а также потерпевшего, и предоставлен доступ к материалам досудебного расследования», – говорится в документе.

При этом прокурор Валерий Точнов просил суд установить срок на ознакомление с материалами, поскольку только один подозреваемый начал рассматривать материалы, а другие – игнорируют свое право и затягивают процесс.

«Однако по состоянию на 01.08.2018 только подозреваемый Лицо_8 и его защитник Лицо_13 начали ознакомление с материалами производства, и за три дня проработали 33 тома материалов. Другие подозреваемые и их защитники игнорируют свое право на ознакомление с материалами уголовного производства, умышленно затягивают его реализацией, тем самым нарушаются требования ст. 28 УПК Украины относительно выполнения процессуальных действий в разумные сроки», – сказано в документе.

Некоторые адвокаты уверяли, что им не предоставили график ознакомления или же не создали необходимые для работы с материалами условия.

В итоге судья Зинаида Сухаревич отметила, что критично относится к показаниям адвокатов и согласилась, что действия некоторых защитников – затягивание процесса. Судья установила срок для ознакомления адвокатов, их подзащитных и потерпевшей стороны в лице департамента ЖКХ горсовета до 18:00 28 августа – после этого срока стороны в любом случае признаются такими, что реализовали свое право на ознакомление с документами производства.

Напомним, что Генпрокурор Юрий Луценко назвал Игоря Копейку главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах.

Как известно, Заводский суд арестовал Игоря Копейку сроком на два месяца на время следствия с правом внесения залога в размере 1 миллион 57 тысяч гривен. Его сына Николая суд поместил под круглосуточный домашний арест. В это же день за Игоря Копейку был внесен залог.

Также ранее сообщалось, что суд арестовал средства на 59 банковских счетах Игоря Копейки с целью обеспечения возможной конфискации.

В июле прокурор Николаевской области Тарас Дунас также заявил, что фигурантам этого производства вручили еще одно подозрение по трем эпизодам, связанным с ремонтом коммимущества.