Мангер снова обвинил генерала СБУ Доценко в давлении – он просит передать дело в ГБР и готов пройти полиграф

Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, снова утверждает о давлении со стороны генерала СБУ Данила Доценка и просит, чтобы его дело вместо СБУ расследовало Госбюро расследований. При этом он готов пройти полиграф.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, 11 февраля главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Сам же Мангер заявил, что происходящее с ним – это политический заказ, и намекнул на причастность к убийству Екатерины Гандзюк народного депутата от «БПП «Солидарность» Николая Паламарчука. Также на одном из заседаний он заявил, что убийство Гандзюк организовал генерал СБУ Даниил Доценко.

«Информационные войска» Даниила Доценко перешли в наступление. Помните, в течение суда я небезосновательно предположил, что заказчиком убийства, в заказе которого подозревают меня, может быть именно генерал СБУ? Так вот сегодня господин генерал совершил очередной информационный «вброс», – написал Мангер.

Он привел в пример информацию о том, что якобы уезжал во Францию и Турцию, которая, по его мнению, распространялась для создания видимости того, что подозреваемый уклоняется от суда и следствия.

«Сегодня очередное сообщение: якобы я отказался давать показания и проходить полиграф. И снова это ложь! Сегодня состоялся мой первый допрос. Еще до начала его моими адвокатами был заявлен отвод следователю, поскольку следователи СБУ участвовали в фальсификации материалов уголовного дела против меня, вкладывая туда опровергнутые глупости о «доме в Австрии», десятках якобы моих предприятий и прочий бред. Давать показания следователю, которому заявлен отвод, - нет никакого смысла. Кроме того, должен быть решен вопрос о передаче дела в отношении меня в Государственное бюро расследований» – отметил глава облсовета.

«Я не доверяю Службе безопасности Украины, которая работает под руководством Даниила Доценко, который открыто заявлял о том, что я и партия «Батьківщина» являются его врагами, и который сам имеет отношение к преступлению против Екатерины Гандзюк», – подчеркнул он.

Мангер подытожил, что готов в рамках уголовного производства пройти полиграф, но это должна быть независимая экспертиза, которую назначит суд.

Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение. 4 ноября в больнице Киева она скончалась.

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство части 4 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли снова - на покушение на убийство (статья 15, пункт 4 часть 2 статья 115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

Позже суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.

4 декабря Генпрокурор Луценко заявил, что в деле по убийству Гандзюк появился еще один подозреваемый, но он выехал из Украины.