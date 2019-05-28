На Житомирщине мужчина убил и сжег трехлетнюю дочь, которую ему вернули органы опеки по решению суда

В Житомирской области мужчина убил трехлетнюю дочь, а ее тело сжег в печи.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин

«Вчера в полицию Житомирщины поступила информация о том, что по месту жительства мужчина, 1968 г.р., убил свою трехлетнюю дочь. В ходе проверки информация нашла свое подтверждение. Мать ребенка сообщила, что еще в августе 2018 (!) ее сожитель во время ссоры толкнул ребенка, который упал и ударился головой. Ребенок потерял сознание. После неудачных попыток искусственного дыхания ребенка, сожитель женщины, разведя огонь в печи дома, сжег тело девочки, а кости вынес на улицу», - сообщает Аброськин.

«Самое ужасное, что ребенка можно было спасти и она бы жила и дальше. Еще в 2015 году решением районного суда по иску органа опеки и попечительства райгосадминистрации малолетнего ребенка отобрали у родителей и передали под опеку службы по делам детей в детский дом семейного типа. В апреле 2018 ребенка уже по решению Житомирского апелляционного суда было возвращено биологическим родителям. И через четыре месяца, в августе, они ее убили и сожгли», - отмечает замглавы Нацполиции.

Как известно, в Николаеве вечером 26 марта 2018 года нетрезвая женщина выбросила с Ингульского моста в реку своего сына. Спасали девятимесячного младенца из ледяной воды патрульные, медики, очевидцы случившегося и спасатели.

28 марта на время следствия суд арестовал на два месяца подозреваемую. Отметим, что сама женщина сначала признала вину, а потом сменила показания и говорила, что «может, он случайно вывалился». В ноябре того же года в суде огласили обвинительный акт относительно Шинкарчук. Мать уверяла, что случайно уронила младенца с Ингульского моста.

Отметим, что ранее прокуратура просила суд признать Шинкарук виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15, пункта 2 части 2 статьи 115 («Покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка») Уголовного Кодекса Украины, и назначить обвиняемой наказание в виде 10 лет лишения свободы, поскольку ее вина полностью доказана. В свою очередь, адвокат заявила о предвзятом отношении стороны гособвинения к ее подзащитной и просила суд признать Шинкарук невиновной. Сама же обвиняемая утверждала, что не имела намерения убить своего сына.

В итоге суд приговорил женщину, которая будучи пьяной сбросила сына-младенца с Ингульского моста, к 10 годам тюрьмы.

Напомним, что ранее в Николаеве 30-летняя женщина скрывала беременность и убила своего новорожденного ребенка. Его нашли в контейнере для бытового мусора по улице Крылова с признаками насильственной смерти.

Позже стало известно, что судмедэксперт насчитал 21 колото-резанную рану на теле младенца - его закололи ножницами. В итоге судья Заводского райсуда Зинаида Сухаревич отправила подозреваемую под домашний арест в ночное время суток.