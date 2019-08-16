Глава НАБУ заявил, что Генпрокуратура до сих пор не передала часть доказательств в деле о коррупции в Укроборонпроме

Артем Сытник - руководитель НАБУ Артем Сытник, глава Национального антикоррупционного бюро Украины заявил, что агентство до сих пор не получило часть доказательств от Генпрокуратуры о коррупции в Укроборонпроме.

Об этом сообщает «НВ».

Сытник, в интервью журналу «Новое Время», прокомментировал ход расследования дела о коррупции в Укроборонпроме. Журналист задал ему вопрос о том, на каком этапе расследования находятся эти правонарушения, получившие большой резонанс в период президентской избирательной кампании после серии сюжетов программы «Бiгус.iнфо».

При этом глава НАБУ отметил, что агентство до сих пор не получило часть важных доказательств от Генпрокуратуры.

«На сегодняшний день те носители, на которые была зафиксирована переписка [фигурантов дела, свидетельствующая о создании ими коррупционной схемы], так и не переданы Генпрокуратурой в НАБУ, - заявил Сытник.

«Часть материалов попали в НАБУ, но не все. Проверить допустимость этих доказательств можно, только если есть телефоны - первичный носитель. Аппараты так и не были переданы в бюро».

В то же время, добавил глава НАБУ, «сам по себе этот факт не может нас остановить».

Расследование, по его словам, продолжается: проверяются как те факты, что были в журналистских сюжетах, так и те, о которых НАБУ знало ранее.

«Недавние обыски также проводились в рамках этих расследований. Опять же, анонсировать ничего не хочу, но мы получаем много интересной информации, которая проверяется», - отметил Сытник.

В ответ на замечание журналиста о том, что главный фигурант журналистского расследования Олег Гладковский, давний бизнес-партнер Порошенко, отдыхает в Испании, а его сын, также фигурировавший в сюжетах, «никуда не сбегал», глава НАБУ отметил:

«По поводу отдыха Гладковских: не думаю, что они там отдыхают. Скорее наблюдают за тем, чем все закончится».

Как известно, ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности, а позже уволил его.