Подозреваемый в мошенничестве на квартирах николаевский адвокат, которого якобы госпитализировали перед заседанием суда, не поступал в БСМП

Глеб Михайлов (фото из архива) Николаевский адвокат Глеб Михайлов, подозреваемый в мошенничестве на квартирах умерших, которому Заводский райсуд должен избрать меру пресечения, в больницу скорой медицинской помощи не поступал.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в больнице.

Как известно, в Николаеве в пятницу, 1 ноября, адвокат Глеб Михайлов, которого подозревают в мошенничестве, а именно в присвоении квартир умерших, не явился на судебное заседание в Заводский райсуд из-за якобы госпитализации.

Заседание должно было начаться в 12.00, но спустя 10 минут стало известно о госпитализации Глеба Михайлова в БСМП. Как сообщил адвокат подозреваемого, на протяжении нескольких дней Михайлов чувствовал себя плохо, а буквально в момент начала заседания, его госпитализировали. Предварительно у него диагностирован гипертонический криз.

Однако в самой БСМП изданию сообщили, что в течение 1 ноября пациент с такими именем и фамилией к ним не поступал.

В то же время издание «Новости-Н» сообщает, что он не числится и в городской больнице №4.

Напомним, как 29 октября николаевскому адвокату, который по поддельным документам завладел квартирам умерших, сообщили о подозрении. Установлено, что он использовал заведомо поддельные постановления районных судов о признании права собственности на квартиры граждан другими лицами. В дальнейшем нотариус перерегистрировал жилье на третьих лиц, которое затем было реализовано. Общая стоимость квартир составляет более 600 тысяч гривен. Этим адвокатом оказался Глеб Михайлов.

Примечательно, что в полиции сообщили о том, что подозреваемый не раз попадал в поле зрения правоохранителей.

Отметим, что Михайлов в суде представлял интересы обвиняемого в двойном убийстве под Ленинским райсудом Николаева в январе 2019 года.

Помимо этого, он представлял интересы Приходько по делу завода металлопластиковых окон «Конкордпласт 2000» и проиграл ряд судебных процессов в разных инстанциях. Стоит отметить, что дело связано с выводом Андрея Кривохижи из соучредителей фирмы по поддельным документам. Адвокат Кривохижи отмечал, что к махинациям причастны ряд регистраторов.

Напомним, как в апреле 2016 года в Николаеве прокуратура совместно с сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями задержали работника одного из районных военкоматов и адвоката, которые вымогали и получили 2 тысячи 100 долларов взятки за содействие в уклонении от мобилизации. Адвокатом, который фигурировал в этом деле, также был Михайлов.