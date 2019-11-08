Хотели присвоить около миллиарда гривен: СБУ провела обыски по делу о хищении чиновниками денег для строительства объездной дороги в Киеве

СБУ 8 ноября проводила обыски в офисе адвокатского объединения, которое представляет интересы одной из коммерческих структур, задействованных в реализации проекта «Строительство Большой Окружной дороги».

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, чиновники Киевской городской госадминистрации в сговоре с должностными лицами коммунальных и частных предприятий намеревались присвоить один миллиард гривен, выделенных из бюджета на строительство дороги.

В настоящее время правоохранители проводят следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, начатом по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах»).

Телеканал «Прямой», который тоже имеет офис в этом бизнес-центре «Парус», в своем эфире показал картинку с людьми в камуфляже и нашивками СБУ. По информации телеканал, силовики пришли в адвокатское объединения «Турчинов и партнеры».

В начале ноября ТСН со ссылкой на собственные источники сообщала, что сотрудники СБУ провели обыски в офисе строительной компании, которую связывают с нардепом Вадимом Столаром и киевским бизнесменом Денисом Комарницким.

Напомним, в 2017 году журналисты программы «Схемы» сообщали, что Виталий Кличко летал на частном самолете вместе с руководителем «Укрбуда» Максимом Микитасем и Вадимом Столаром. В расследовании говорилось о том, что Кличко и Микитась вместе прилетели из Неаполя. В комментарии программе «Схемы» мэр Киева сообщил, что за аренду чартера платил Микитась. По словам Кличко, он случайно встретил застройщика на улице в Неаполе и согласился приобрести билет на чартер, потому что имел перелет со «стыковкой», а Микитась летел прямым рейсом.

24 июля в Кабмин поступило представление из Офиса президента с просьбой согласовать увольнение Кличко. После этого Кличко останется только на посту мэра Киева, утратит значительные полномочия и будет «свадебным генералом». Кличко ранее заявил, что глава Офиса Президента Богдан навязывал ему «смотрящего». Богдан сказал в ответ, что Кличко потерял контроль над Киевом, а «смотрящие» предлагали $20 миллионов, чтобы его не трогали. Гройсман обещал вынести этот вопрос на ближайшее заседание, после чего ушел в отпуск. В среду, 14 августа, состоится первое заседание за три недели. В свою очередь в Кабмине отказались рассматривать увольнение Кличко с должности главы КГГА.