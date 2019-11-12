Апелляционный суд оставил под стражей с залогом николаевского адвоката, подозреваемого в присвоении квартир умерших

Глеб Михайлов (справа) на заседании в Заводском райсуде В понедельник, 11 ноября, Николаевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения адвокату, который подозревается в незаконном завладении квартирами умерших граждан.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения с содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 600 тысяч гривен на личное обязательство 32-летнему адвокату, который мошенническим путем незаконно завладел двумя квартирами умерших граждан.

Как известно, 29 октября николаевскому адвокату Глеба Михайлову вручили подозрение. Следствие установило, что он использовал заведомо поддельные постановления районных судов о признании права собственности на квартиры граждан другими лицами. В дальнейшем нотариус перерегистрировал жилье на третьих лиц, которое затем было реализовано. Общая стоимость квартир составляет более 600 тысяч гривен.

1 ноября Михайлов не явился на заседание в Заводский райсуд из-за якобы госпитализации. Однако в БСМП говорили, что он не поступал к ним. Позже суд разрешил полиции принудительно его доставить для избрания меры пресечения.

4 ноября адвокат Глеб Михайлов, подозреваемый в присвоении жилья, все же явился в судебное заседание, и ему избрали меру пресечения в виде ареста с возможность внесения залога порядка 600 тысяч гривен.

Напомним, как начальник управления коммунального имущества Николаевского горсовета Мкртыч Мкртчян заявил, что злоумышленники использовали поддельные документы и его подпись, чтобы переоформить право собственности на коммунальную квартиру в Николаеве.