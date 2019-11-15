«Райффайзен банк Аваль» внесет залог за своего главу правления Писарука, подозреваемого в хищении ₴1,2 миллиардов НБУ

«Райффайзен банк Аваль» внесет залог за главу правления Александра Писарука, которого подозревают в хищении стабилизационного кредита от НБУ на сумму в 1,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Как известно, ранее в САП сообщали, что в 2014 году бенефициар «VAB Банка» Олег Бахматюк вступил в сговор с первым заместителем главы НБУ Александром Писаруком о выдаче миллиардного кредита под залог имущества, стоимость которого завысили. Писарук в суде отрицал обвинения и говорил, что действовал в рамках закона. 15 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 5 миллионов гривен.

По словам главы наблюдательного совета «Райффайзен банка Аваль» Мартина Грюлля, Писарук будет и в дальнейшем работать в должности главы правления «Райффайзен банка Аваль».

«Мы убеждены, что все подозрения о неправомерных действиях будут сняты с Писарука в ближайшее время и что он всегда придерживался наивысших профессиональных и этических стандартов, работая как в Райффайзен банке Аваль, так и в течение многих лет в МВФ и других международных институциях», - сказал Грюлль.

Как известно, 11-12 ноября 2019 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили восьми лицам о подозрении в завладении 1,2 миллиардов гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО «ВиЭйБи Банк». При этом расследование начали еще за Генпрокурора Юрия Луценко, но его закрыли после передачи им производства в полицию.

А после задержания экс-чиновников НБУ владелец «VAB Банка» Бахматюк обратился к Президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что готов постепенно вернуть 8 миллиардов гривен долгов.

Напомним, что экс-глава НБУ Гонтарева фигурирует в уголовном производстве, открытом 31 июля 2019 года «по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка, которые действовали с целью получения неправомерной выгоды». Речь идет об изменениях валютного регулирования и контроля, внесенных в нормативную базу Национального банка 19 января 2016 года.

Следователь ГБР отметил, что возникли объективные основания для допроса Гонтаревой, в связи с чем 5 августа ей была выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена средствами почтовой связи, и назначена дата допроса на 12 августа. 15 августа Гонтаревой была повторно выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена почтой, и назначена дата проведения следственного действия на 22 августа. При этом по состоянию на 23 августа в ГБР Гонтарева не явилась, об уважительных причинах неявки официально не сообщала. 27 августа суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР об осуществлении привода на допрос 4 сентября.