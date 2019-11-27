ГБР вручило подозрение владельцу компании, у которой николаевский генерал закупил для армии некачественные бронежилеты

Следователи Государственного бюро расследований объявили о подозрении Юрию Евтушенко, владельцу компании «Темп-3000», которая является производителем бронежилетов «Корсар».

Об этом написал главред «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники.

По словам Бутусова, Евтушенко предъявлено подозрение по пункту 4 статьи 190 - мошенничество в особо крупных размерах или в составе организованной группы.

«Подозрение предъявлено в рамках расследования дела о закупках бронежилетов в Минобороны, по которому ранее задержали группу сотрудников МО и начальника главного управления генерал-майора Марченко», - написал Бутусов.

«28-го ноября будет апелляционный суд по мере пресечения для группы офицеров во главе с Дмитрием Марченко», – добавил он.

Напомним, что по версии следствия, чиновники Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, вероятно, действуя умышленно и по предварительному сговору, закупили некачественные 11 тысяч бронежилетов «Корсар МИД-1-4» на сумму около 100 миллионов гривен.

В совершении этого преступления ГПУ сообщила о подозрении пятерым должностным лицам Минобороны, в том числе и генерал-лейтенанту Дмитрию Марченко. 11 ноября Печерский суд Киева арестовал его с залогом в размере 76 миллионов гривен. Кроме Марченко подозрения вручили еще одному выходцу из Николаевской области - первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергею Почтаренко (экс-командир 3-го батальона 79-й ОДШБр). Другими подозреваемыми являются заместительница Марченко Ольга Капинус и два начальника подразделения - Саковец и Комырянский.

ГБР проводило массовые обыски в рамках расследования этого уголовного производства в июне этого года. Кроме Марченко, следователи пришли с обысками к замминистра обороны Олегу Шевчуку, который курирует тыловое, вещевое и квартирное обеспечение ВСУ, а также к советнику экс-министра обороны Полторака Юрию Бирюкову, который с начала 2016 года до середины 2017 года руководил Николаевской облячейкой партии БПП. После обысков в ГБР опубликовали фрагменты аудиозаписей разговоров высокопоставленных чиновников Минобороны по делу о закупке бракованных бронежилетов.

В ГБР заявляли, что 70% закупленных ведомством николаевского генерала Марченко бронежилетов простреливаются шесть раз.

Как известно, Марченко ранее служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Центр развития и сопровождения обеспечения материальными средствами ВСУ подполковник 79-й ОАЭМБр Дмитрий Марченко возглавил в 2015 году. В мае 2019 года тогдашний глава государства Петр Порошенко присвоил Марченко звание генерал-майора.