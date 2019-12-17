Организатором покушения на бизнесмена, при котором погиб ребенок, был 25-летний гражданин РФ – его объявят в розыск

Прокуратурой Киева совместно со следователями полиции удалось установить, кто, по версии следствия, организовал заказное убийство местного депутата в центре Киева, в результате которого погиб 3-летний мальчик – ему подготовили подозрение.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как известно, 1 декабря в центре Киева открыли огонь по автомобилю «Range Rover», который принадлежит депутату Киевского областного совета, бизнесмену Вячеславу Соболеву. На момент случившегося в машине находился его трехлетний сын. От полученных травм он умер. 2 декабря по подозрению в совершении этого преступления были задержаны два человека. Позже выяснилось, что киллер, который расстрелял автомобиль депутата и убил его трехлетнего сына, служил в «Правом секторе» и имеет награду от Порошенко.

Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, имевшего опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области.

Во время личной встречи, которая состоялась в одном из ТРЦ столицы, мужчина предложил исполнителю совершить убийство депутата за денежное вознаграждение в размере 40 тысяч долларов США, на что последний согласился.

Для реализации плана организатор предоставил стрелку информацию о потерпевшем, образ его жизни, адреса проживания, работы и так далее, а также обеспечил его огнестрельным оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудие убийства.

Свои инструкции по организации преступления мужчина передавл исполнителю в мессенджере Telegram, а сам накануне совершения преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби.

В это время исполнитель вместе с лицом, которое он привлек в качестве соучастника, самостоятельно определил место для совершения убийства - площадка у ресторана в центре Киева, где постоянно появлялся потерпевший. Вечером 1 декабря, когда депутат вместе с женой и трехлетним сыном сели в автомобиль, исполнитель произвел выстрел, смертельно ранив мальчика.

На основании собранных в ходе следствия доказательств прокуратура города Киева согласовал сообщение о подозрении 25-летнему уроженцу Российской Федерации в организации заказного убийства по части 2 статьи 15 пункты 11,12 части 2 статьи 115 УК Украины.

«Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Работа по установлению заказчика преступления продолжается», – подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, что 4 декабря Шевченковский районный суд Киева избирал меру пресечения подозреваемым в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева в виде содержания под стражей.

Также добавим, что Вячеслав Соболев заявил, что его заказали шесть человек, два из которых – судьи. Кроме того он рассказал о причастности к преступлению экс-нардепа от БПП Александра Грановского. Последний отрицал это и заявил, что готов по этой теме пройти полиграф.