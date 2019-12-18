В СМИ назвали имя организатора покушения на депутата Киевского облсовета Соболева, во время которого застрелили его ребенка

Подозреваемым в организации покушения на жизнь депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева оказался 25-летний уроженец Российской Федерации Юсуп Абуев.

Об этом сообщает «Dетектив-Info» со ссылкой на информированный источник.

Как известно, 1 декабря в центре Киева открыли огонь по автомобилю «Range Rover», который принадлежит депутату Киевского областного совета, бизнесмену Вячеславу Соболеву. На момент случившегося в машине находился его трехлетний сын. От полученных травм он умер. 2 декабря по подозрению в совершении этого преступления были задержаны два человека. Позже выяснилось, что киллер, который расстрелял автомобиль депутата и убил его трехлетнего сына, служил в «Правом секторе» и имеет награду от Порошенко.

17 декабря в прокуратуре сообщили, что следствие считают организатором покушения 25-летнего уроженца Российской Федерации.

Подозреваемым в организации покушения на жизнь депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева оказался 25-летний уроженец Российской Федерации Юсуп Абуев.

Об этом сообщает «Dетектив-Info» со ссылкой на информированный источник.

С 19 ноября 2019 году Абуев находится в розыске. Его профиль есть в базе лиц, которые скрываются от правоохранителей. Согласно этой информации, уроженцу РФ, проживавшему по улице Замковецькой в Киеве, ранее судом была избрана мера пресечения в уголовном производстве. По этому делу Абуева подозревают в участии в составе организованной преступной группировки (ч. 1 ст. 255 УК Украины), похищении человека (ч. 3 ст. 146 УК Украины) и вымогательстве (ч. 4 ст. 189 УК Украины). По имеющейся информации, соответствующим производством занимается ДСР Национальной полиции.

Несмотря на это обстоятельство, Абуев все равно смог встретиться с Лавргеной и заказать убийство Соболева. Текущее местонахождение вероятного организатора покушения на депутата Киевского облсовета устанавливается. Однако, по данным источника издания, подозреваемый находится не в РФ, а в одной из стран Евросоюза.

В судебном реестре и официальных базах данных есть и другая информация о Абуеве.

К примеру, 18 октября 2014 года мужчину остановили, когда он двигался по Харьковскому шоссе за рулем «BMW». Юноша тогда сообщил, что действительно накануне выпил немного пива, но отказался от прохождения соответственно до установленного порядка осмотра на выявление состояния опьянения. Тогда Юсупа подвергли административному взысканию в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на год.

После этого уже в 2016 году Абуева еще раз привлекли к админответственности. 25 апреля того года на «Jaguar XF» он спровоцировал ДТП с автомобилем марки «Honda CR-V» на улице Большой Васильковской в Киеве. За что на него было наложено взыскание в виде штрафа в размере 340 гривен и признано вину за правонарушение, предусмотренное статьи 124 КУоАП Украины.

Напомним, что 4 декабря Шевченковский районный суд Киева избирал меру пресечения подозреваемым в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева в виде содержания под стражей.

Также добавим, что Вячеслав Соболев заявил, что его заказали шесть человек, два из которых – судьи. Кроме того он рассказал о причастности к преступлению экс-нардепа от БПП Александра Грановского. Последний отрицал это и заявил, что готов по этой теме пройти полиграф.