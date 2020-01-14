ГБР сообщила о подозрении экс-главе одесской ГСЧС из-за масштабных пожаров в городе

Государственное бюро расследований во вторник, 14 января, сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления ГосЧС в Одесской области Виктору Федорчаку.

Об этом говорится на сайте ГБР.

Экс-чиновнику вменяют халатное выполнение служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям (ч.2 ст.367 Уголовного кодекса).

Федорчука подозревают в ненадлежащей организации надзора за пожарной безопасностью, что привело к масштабным пожарам на территории города: в лагере "Виктория" (16 сентября 2017 года), в психиатрической больнице (10 июня 2019 года), в гостинице "Токио Стар" (17 августа 2019 года), в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (4 декабря 2019 года).

В этих пожарах погибли 32 человека, а общий ущерб оценивается в 5 млн гривен.

Отметим, что Федорчак возглавлял одесское управление ГосЧС с 28 июля 2015 года по 21 декабря 2019 года.

Напомним, что 4 декабря в Одессе произошел пожар в колледже, в результате трагедии погибли 16 человек. По данным следствия, в колледже отсутствовала пожарная сигнализация.

По факту пожара открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности») Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения пожара: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. 10 декабря директору колледжа Любви Кочерге объявили о подозрении в служебной халатности (часть 2 статьи 367 УКУ). 11 декабря Киевский райсуд Одессы отправил директора сгоревшего колледжа Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Как известно, в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице «Токио Стар». В результате которого девять человек погибли, а 10 пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за гибель людей при пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе ответит сам владелец Вадим Черный из-за своей халатности и игнорированию правил пожарной безопасности. 20 августа суд арестовал на два месяца без права залога владельца гостиницы «Токио Стар».