Крупнейший европейский лоукостер Ryanair отменил 600 рейсов из-за забастовки бортпроводников

Ирландская авиакомпания Ryanair отменила 600 рейсов из-за угрозы забастовки бортпроводников в Бельгии, Португалии и Испании.

Об этом сообщает BBC.

Забастовка повлияет на почти 50 тысяч пассажиров, которые забронировали рейсы из упомянутых стран 25 или 26 июля. Ryanair извинилась за перебои в работе.

Лоукостер уже связался с пострадавшими пассажирами и сообщил, что, если клиенты не получили электронного письма или SMS-сообщения, они должны рассчитывать на путешествие как запланировано.

Стоит отметить, что на забастовку ради более высоких зарплат и лучших условий работы планируют выйти пилоты в Ирландии уже на этой неделе - в пятницу, и на следующей неделе во вторник.

Ранее сообщалось, что группа из 48 николаевцев, среди которых 19 детей, прилетела в Грузию для участия в международном фестивале искусств. Обратный рейс в Киев, назначенный на 30 июня, отменили и николаевцы застряли в аэропорту. Перелет обеспечивала компания «Bravo Airways», из-за которой в эти же выходные в Тунисе застряли 300 украинских туристов. После долгого ожидания николаевцы были вынуждены поселиться в отель и ждут, когда же им дадут улететь домой. При этом у них проблемы с деньгами и питанием. Туристы были вынуждены начать блокировать администрацию аэропорта для привлечения внимания к проблеме.

В понедельник после полуночи, 2 июля, в Украину успешно вернулись туристы из Николаева, которые из-за проблем авиакомпании застряли в грузинском Батуми.

2 июля Министр иностранных дел Павел Климкин призвал провести проверку компаний, по вине которых украинские туристы не могли вернуться с отдыха.