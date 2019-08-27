В Северодвинске взорвался атомный реактор, а не ракета, - норвежский эксперт по ядерным отходам

Иллюстрация 8 августа на российской военный базе в Архангельской области произошел взрыв ядерного реактора, а не ракеты, как утверждает российская власть. Об этом заявил Нилс Бомер, руководитель отдела исследования и развития норвежского агентства, которое осуществляет вывод ядерных объектов из эксплуатации.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

По словам эксперта, после взрыва в воздух попали изотопы бария, стронция и лантана.

«Наличие продуктов распада, таких как барий и стронций, происходит от ядерной цепной реакции. Это доказательство того, что взорвался ядерный реактор», - считает Бомер.

Напомним, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников Госкорпорации «Росатом», а еще трое сотрудников получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

После, Росгидромет обнаружил в Архангельске и Северодвинске повышенное бета-излучение, а государственные органы распространяют в СМИ неполную информацию о радиоактивном загрязнении в этих областях.

А врачей Архангельской областной больницы в России не предупредили, что после взрыва ракеты в Северодвинске, к ним отправили зараженных радиацией пациентов.

Кроме того, в Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний показали модель вероятного разлета с атмосферными фронтами радионуклидов после взрыва неизвестной ракеты на полигоне под Северодвинском в РФ. Загрязнение могло дойти до Украины.

В свою очередь в России лишь 26 августа подтвердили повышение радиационного фона после взрыва в Северодвинске.