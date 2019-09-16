В России в центре вирусологии, где хранятся вирусы оспы и других опасных болезней, произошел взрыв

В научном центре вирусологии «Вектор» под Новосибирском произошла авария.

Об этом сообщает «Интерфакс».

В одном из помещений во время проведения ремонтных работ разорвался газовый баллон. В результате пострадал один рабочий, его госпитализировали с ожогами.

По словам мэра наукограда Кольцово Николая Красникова, где расположен центр вирусологии, на момент ремонта корпус по назначению не использовался. Взрыв в нем произошел при подготовке к покрасочным работам, пожар охватил 30 кв. метров.

Красников заявил, что угроз безопасности из-за взрыва нет.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что взрыв произошел на пятом этаже шестиэтажного железобетонного лабораторного корпуса в помещении санпропускника, где не было биологически опасных веществ. В результате взрыв были выбиты окна.

Центр «Вектор» располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, геморрагической лихорадки Марбург, тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), натуральной оспы. В центре также велись разработки вакцин и защиты от бактериологического и биологического оружия.

Напомним, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников Госкорпорации «Росатом», а еще трое сотрудников получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

После, Росгидромет обнаружил в Архангельске и Северодвинске повышенное бета-излучение, а государственные органы распространяют в СМИ неполную информацию о радиоактивном загрязнении в этих областях.

А врачей Архангельской областной больницы в России не предупредили, что после взрыва ракеты в Северодвинске, к ним отправили зараженных радиацией пациентов.

Кроме того, в Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний показали модель вероятного разлета с атмосферными фронтами радионуклидов после взрыва неизвестной ракеты на полигоне под Северодвинском в РФ. Загрязнение могло дойти до Украины.

В свою очередь в России лишь 26 августа подтвердили повышение радиационного фона после взрыва в Северодвинске.