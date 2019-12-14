ГСЧС официально объявила о прекращении ликвидации последствий пожара в одесском колледже

В здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в субботу, 14 декабря, официально завершены работы по ликвидации последствий пожара.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины.

Работы сотрудники ГСЧС прекратили в 8 часов утра.

Всего с начала разборки завала вывезено около 3 тысяч 124 кубических метров строительных конструкций.

К работам были привлечены 182 человека и 26 единиц техники, из них от ГСЧС 68 человек личного состава и 8 единиц техники.

Работа правительственной комиссии по расследованию причин пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, образованной распоряжением Кабинета Министров Украины от 06.12.2019 №1223-р, продолжается.

Как известно, 4 декабря в колледже вспыхнул масштабный пожар, который охватил площадь около 4 тысяч квадратных метров. Всего в результате пожара по состоянию на утро 13 декабря погибли 16 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности») Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения пожара: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. 10 декабря директору колледжа Любви Кочерге объявили о подозрении в служебной халатности (часть 2 статьи 367 УКУ).

11 декабря Киевский райсуд Одессы отправил директора сгоревшего колледжа Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

12 декабря спасатели достали тела всех погибших из под завалов сгоревшего колледжа. Таким образом в результате пожара пострадали 47 человек, из них 16 человек погибли.

Также напомним, что по факту пожара в одесском колледже экономики открыто еще одно уголовное производство – по факту халатности проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании колледжа. 13 декабря теруправление ГБР в Николаеве и сотрудники СБУ провели выемку документов в ГУ ГСЧС Одесчины.