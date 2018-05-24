В Николаеве ищут подрядчика для восстановления коллектора на Лесковой – за работу дадут почти ₴9 миллионов

Городское коммунальное предприятие «Николаевводоканал» объявил переговорную процедуру для поиска подрядчика, который отремонтирует коллектор на улице Лесковой.

Об этом сообщается на странице ГКП «Николаевводоканал» в Facebook.

«23 мая, сразу после получения выводов экспертизы сметы и экспертного заключения МЧС, было объявлено переговорную процедуру на неотложные аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе Д1400мм по улице Лескова в Николаеве», – говорится в сообщении.

Предложения принимаются до 25 мая. При этом предприятия, которые хотят принять участие в процедуре, должны иметь в наличии оборудование и материально-техническую базу, а также работников соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и опыт.

Ожидаемая стоимость составляет 8 миллионов 949 тысяч 583,4 гривен.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам: - (0512) 24-01-68 Левченко Вера Ивановна, инженер производственно-технического отдела; - (0512) 58-70-89 Новицкий Виталий Вячеславович, главный эксперт, уполномоченный по коммерческим вопросам; - (0512) 24-10-61 Тельпис Василий Степанович, технический директор.

Как известно, 30 апреля в Николаеве из-за аварии канализационной системы, которая произошла около недели назад, жители домов по улице Лесковая окапывались и обкладывали дома мешками с песком, так как к ним во дворы текли фекалии. Выяснилось, что на полную замену разрушенного участка канализации нужно более 20 миллионов гривен.

А 3 мая члены исполнительного комитета Николаевского городского совета проголосовали за выделение 2 миллионов гривен на меры по ликвидации аварии канализационной системы по улице Лесковая. При этом на «Николаевводоканале» заявили, что эта сумма не может решить проблему замены.

В частности, гендиректор ГКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко призвал депутатов срочно решить проблему финансирования восстановительных работ разрушенного коллектора на улице Лесковая и подчеркнул, что есть два законных пути выхода из ситуации.