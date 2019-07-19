Фирма скандального соратника Порошенко получила еще 78 миллионов по тайной сделке с армией, - СМИ

В июле Автосборочный завод №2 компании «Богдан Моторс» получил 78,2 миллиона гривен на выполнение тайного соглашения с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа.

Об этом сообщает «Экономическая правда» ссылаясь на главу экспертной организации «StateWatch».

Средства были перечислены со счета Государственного казначейства на частный счет «Богдан Моторс», открытый в «ОТП банке».

Не указано, за что именно были уплачены средства.

В этом году пресс-служба «Богдан» сообщила, что корпорация подписала новые контракты с Министерством обороны на поставку обновленных санитарных машин «Богдан 2251» и грузовиков «Богдан 6371» в ВСУ.

«Государственный оборонный заказ на этот год был сформирован еще когда Олег Гладковський занимал должность первого заместителя Секретаря СНБО, и до конца года именно «Богдан Моторс» будет обеспечивать армию транспортом», - отмечает Каневский.

Как известно, ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности, а позже уволил его.

Отметим, что Гладковский-младший он назвал расследование оборонного скандала фейком и пообещал назвать фамилии людей, которые за этим стоя.

11 марта журналисты Bihus.Info опубликовали завершающую часть расследования о хищениях в оборонной сфере. В новой порции переписок между фигурантами скандала обсуждаются суммы взяток, которые «заносятся» в СБУ, военную прокуратуру и налоговую за закрытие дел по скандальной фирме «Оптимумспецдеталь». Фигурирует в фильме и НАБУ, но у бюро оказалась особая роль.

Игорь Гладковский, сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.

Позже стало известно, что фигурант журналистского расследования о хищениях в украинской оборонной сфере Андрей Рогоза выплатил государству 26,6 миллиона гривен после того, как ему предъявили обвинения в неуплате налогов.