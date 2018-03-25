«Праворадикалы уже возомнили себя эталоном морали и правоты», – депутат Николаевского облсовета Невенчанный поддержал главу ОГА Савченко

Максим Невенчанный Депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный выступил против требований партии «Нацкорпус» и поддержал главу Николаевской ОГА Алексея Савченко.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook, комментируя заявление «Нацкорпуса» о том, что они намерены 29 марта прийти на сессию Николаевского облсовета добиваться от депутатов, чтобы те инициировали отставку председателя ОГА Алексея Савченко.

«Праворадикалы уже возомнили себя эталоном морали и правоты. Кучка безработных городских сумасшедших, которые могут лишь разрушать и ломать. В их псевдопатриотических речах слышны лишь шаблоны и приговоры. То блокирование депутатов в сессионном зале, то блокирование российских банков, то препятствования Минским соглашениям, то массовые беспорядки. И много прочей вредной для страны деятельности. Сегодня они решили принуждать депутатов к голосованию по отставке губернатора. Без суда и следствия, на основании того, что им так хочется воспользоваться поводом для своего пиара. Категорически против их очередных бестолковых требований», – написал Невенчанный.

Также он добавил, что хотел бы напомнить, «что до трагического происшествия с Волошиным эти националисты бегали по комиссиям с требованием, чтобы депутаты проголосовали за красно-черный флаг».

«Но сегодня их нет ни на одной комиссии. Им это уже не интересно. Почему? Потому что их интересует не флаг, а пиар. Именно поэтому они решили получить бонусы с трагедии и решить свои мелкие задачки. А Алексею Савченко нужно держаться и перестать заигрывать с этими политическими проходимцами. Их удел пиар и шум ради того, чтобы быть замеченными», – резюмировал Невенчанный.

Как известно, и.о. директора николаевского аэропорта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета в воскресенье, 18 марта. А во вторник, 20 марта, под зданием Николаевской областной государственной администрации собрались сторонники отставки Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала. Однако, по словам заместителя главы Николаевской областной государственной администрации Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта.

По факту гибели Волошина полицией начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство»), как того требует процедура в подобных случаях. В полиции заявили, что рассматриваются пять версий гибели Волошина: самоубийство в состоянии душевного волнения, самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью на должности и.о. директора, самоубийство из-за взаимоотношений в семье, самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.