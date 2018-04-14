Мэр Николаева считает, что апелляция поданная депутатом Ентиным это «личные обиды», но при этом готов ко всему: «Адвокаты заряжены»

Александр Сенкевич Городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что поданная депутатом горсовета Владиславом Ентиным апелляционная жалоба на его восстановление в должности это всего лишь «личные обиды» депутата.

Об этом он сообщил журналистам в субботу, 14 апреля во время мероприятий по демонтажу незаконных рекламных конструкций.

- Вы знаете, у Владислава Олеговича есть личные обиды ко мне. Вот сегодня, мы занимаемся демонтажем незаконной рекламной конструкции, не смотря на то, что он утверждает, что у него нет незаконной рекламной конструкции, он ко мне лично обращался с просьбой, не демонтировать... билборды. У нас нет, мой, твой, депутатские, есть законы и они одинаковы для всех. У него есть личная обида ко мне в связи с тем, что я пытаюсь привести в порядок город. По этому он повел такую пиар акцию, - сообщил Сенкевич.

Также, он добавил, что по его мнению «апелляция не будет иметь какие-то юридические последствия».

- Мы видим сегодня, что были поданы судебные решения в том числе и по исполкому, и по назначению замов – они получили ответ – «несоответствующий субъект подачи». Я думаю, что подобное решение получит Владислав Олегович. Тем, что он ставит какие-то личные амбиции, какую-то неприязнь выше интересов города это уже говорит о нем, как о депутате городского совета. Вопрос не в Сенкевиче, не в депутатском корпусе, как я уже говорил, нужно заниматься городом, перераспределением бюджета, ремонтировать улицы, крыши домов и прочее, а не заниматься политическим склоком. Я все это забыл, пропустил и так далее, предлагаю конструктивно работать, - прокомментировал мэр.

Кроме этого, он заявил, что апелляцию подал не только депутат Ентин, но и депутат Сергей Исаков, который инициировал отставку Сенкевича, а также оппозиционный депутат Олег Солтыс. При этом, на уточняющий вопрос связаны их решения с личной неприязню к нему, Сенкевич отметил, что в лицо ему этого никто не говорил, но он сделал такие выводы по их манере общения в сессионном зале.

На вопрос на сколько это правильно с юридической стороны, так как отстранял именно городской совет, а не отдельный депутат городской голова отметил, что суд примет верное решение.

- Вы знаете, с некоторого времени я начал верить в нашу судебную систему, и я думаю что суды дадут соответствующую оценку всем этим апелляциям, если что мы готовы идти в апелляцию, в кассацию, адвокаты заряжены, все готовы к этому и готовы бороться.

Напомним, что 16 марта судья Черенкова удовлетворила иск бывшего городского головы Николаева Александра Сенкевича к Николаевскому горсовету об отмене решения о прекращении его полномочий. При этом у городского совета с момента оглашения было 30 дней на подачу апелляционной жалобы на это решение суда. 2 апреля, судья также внесла дополние в это решение что позволило Сенкевичу немедленно занять пост мэра Николаева.

Секретарь горсовета Татьяна Казакова отказалась подавать апелляцию от своего имени и сообщила, что решение о подаче апелляционной жалобы должны принять депутаты на сессии городского совета, но у депутатов нет единого мнения относительно подачи апелляции.