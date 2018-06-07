«Когда власть не выполняет свои обязательства, ее меняют», - нардеп Ливик об отставке мэра Южноукраинска

Александр Ливик Народный депутат Украины от «БПП «Солидарность» Александр Ливик поддержал решение депутатов Южноукраинского городского совета об отправке в отставку мэра Виктора Пароконного.

Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Напомним, что городской совет Южноукраинска 7 июня отправил в отставку мэра Виктора Пароконного.

- Моё мнение такое же, как и у всех жителей Южноукраинска. Когда власть не выполняет свои обязательства, власть меняют. Конечно лучше, чтобы это происходило в итоге в ходе выборов, но иногда ситуация может развиваться кардинально и радикально и нужно принимать решение. Вот депутаты и приняли, - рассказал он.

По его словам, этот поступок продемонстрировал уровень взрослости депутатов.

- Они принимали решение самостоятельно, никто на них не давил, никто не мешал. Они приняли такое решение и его нужно уважать, я считаю. А дальше посмотрим, - подчеркнул Ливик.

Напомним, что ранее жители Южноукраинска начали сбор подписей за отставку на сессии Южноукраиского городского совета мэра города Виктора Пароконного, а также роспуск исполнительного комитета.

Позднее в Южноукраинске 20 депутатов подписались под обращением с требованием отставки мэра Пароконного. После этого, против мэра Южноукраинска выступили его заместители, начальники управлений, отделов и департаментов.

Сам же Виктор Пароконный, в ответ на все это заявил, что его семью запугивают и он намерен распустить горсовет