«Я офигеваю, мама!»

В последнее время цирковыми представлениями на всевозможных политических заседаниях уже никого не удивишь. С завидной регулярностью в новостной ленте общеукраинских изданий можно увидеть кричащие заголовки – политики спорят, кричат, матерятся, дерутся, швыряют друг в друга все, что попадается под руку, делают выпученные глаза и с завидной регулярностью придумывают все новые и новые перфомансы, дабы их заметили. Над этим можно смеяться... Но, на самом деле, это должно шокировать и вгонять в грусть.

Громкие «крики на пустом месте» слышатся повсеместно. И в местном самоуправлении их хоть отбавляй.

Николаевский областной совет не отстает от Верховной Рады, а николаевские избранники вполне могут посоперничать со своими коллегами нардепами по части шоу со спецэффектами.

Популизм – вот, чем занимается большая часть депутатского корпуса, как в столице, так и на местах. И среди депутатов Николаевского областного совета есть яркие популисты. Когда видишь их в работе впервые, кажется, что этот человек, которому несколько сотен людей «доверили» свои голоса (хотя они вряд ли сейчас даже вспомнят его имя), действительно защищает интересы избирателей. В большинстве случаев избранники используют очень «правильные» и яркие фразы, которые, если их просто слушать, цепляют до глубины души.

«Вам плевать на людей!», «Из-за вас люди гибнут на дорогах!», «Вы хоть раз бывали в областных больницах? Там творится ужас!» и т.д.

Произнесенная фраза должна быть такой, чтоб ее можно было использовать в заголовке. А сказать эту фразу надо таким дрожащим от праведного гнева голосом и с таким выражением лица, чтобы каждый, кто смотрит на депутата по ту сторону экрана, понял – вот он – избранник народа, видно, что не штаны сидит там протирает, а борется. Борется! Но так ли это?

В Николаевском областном совете есть несколько наиболее искусных в этом плане персон, которые и на всеукраинском уровне не затерялись бы среди тамошних тимошенок, ляшков, кив и прочих.

Возьмем, к примеру, депутата Татьяну Демченко. Когда журналисты узнают, что на какой-то депутатской комиссии планирует присутствовать экс-глава Николаевского областного совета, все сразу же довольно кивают, потому что знают – будет жарко. Демченко задает вопросы всем без исключения и по началу может показаться, что Татьяна Васильевна сведуща во всех темах. Особенно часто от нее можно услышать слова искреннего беспокойства за родной Еланецкий район. Тот самый Еланецкий район, в котором уже который год нет дорог, воды и постоянные проблемы в газоснабжением. И, вы знаете, сдается мне, что простой еланецкой семье вообще плевать на то, как их «родная» Татьяна Васильевна кричит перед камерами, потому что в селах района все прекрасно знают, кто именно в свое время был и остается «родоначальником» десятилетиями существующих проблем. Там прекрасно знают благодаря кому «испарился» водопровод и кто вставляет «свои пять копеек» в процесс газоснабжения, создав схему «Авангард+» (ктознаеттотпоймет). Простой еланецкой семье хочется принять душ, помыть руки и почувствовать, что их депутат действительно представляет их интересы и делает все от нее зависящее, чтобы проблемы исчезли. Но вместо этого Татьяна Васильевна занята другим – попыткой заработать политические дивиденды, представив себя любимую самым главным оппозиционером.

Так, в ходе заседания последней сессии облсовета она сначала вышла к трибуне и настойчиво требовала дать ей слово, потом видимо удовлетворилась обильным вниманием публики в лице большинства присутствующих журналистов, еще пару раз выкрикнула с места и гордо покинула сессионный зал. Я надеюсь, решать вопросы водоснабжения в своем родном селе?

Что я думаю. Если Татьяну Васильевну так заботят вопросы ремонта дорог, ужасного состояния больниц, неправильного, по ее мнению, распределения средств, за которое всех причастных к этому процессу необходимо посадить (это почти прямая цитата, между прочим), почему же тогда единственный запрос в прокуратуру, который справедливая Татьяна Демченко подписала вместе с несколькими своими коллегами, касался вопроса… правильности действий главы облсовета Москаленко, уволившей своего заместителя Ивана Кухту? Татьяна Васильевна, а это точно самый важный вопрос на данный момент? То есть, это реально единственное, о чем, по-вашему, можно спросить у правоохранительных органов? А как же дороги? Как же «всех в тюрьму»? Кстати, по вопросу дорог, вообще получилась комическая ситуация. Как можно сначала требовать от главного дорожника области ответить на вопросы, а затем, просто обидевшись, ретироваться и остаться без ответов? Может и ответы то никакие Вам особо и не нужны, а главное вопрос задать ради вопроса?

Я уже вижу, как та же простая еланецкая семья долгими зимними вечерами, получая газ по схеме «Авангард+», вытираясь влажными салфетками, думает о судьбе несчастного Кухты.

Или вот другой пример яркого борца за права трудового народа - Вадима Олабина. Чтоб вы понимали, депутат Олабин представляет округ №44. В него входит Большая и Малая Коренихи и часть микрорайона Намыв. Честно признаюсь, не припомню я, как данный депутат, выступая на комиссиях, лоббировал интересы жителей Корених или Намыва. Зато отлично помню, как Олабин постоянно находит вопиющие, по его мнению, факты нарушения законодательства в проектах решений облсовета. К примеру, на одной из последних комиссий он битый час пытался добиться ответа на вопрос, несет ли в себе юридическую силу одобрение Томоса. Даже не так. Одобрение ОБРАЩЕНИЯ президента по вопросу Томоса. Всем же понятно, что этот вопрос политический, как и любое обращение любого совета. Получить ответ на вопрос, который битый час формулировал Вадим Олабин - это так важно для жителей Намыва? Может для жителей Корених? А еще было бы интересно узнать – а жители округа №44 вообще знают депутата, который представляет их интересы в областном совете?

Вы понимаете, что на самом деле происходит? Депутат сидит на президиуме и задает вопрос, ответ на который он прекрасно знает, потому что глупым этого депутата назвать язык не поворачивается. А потом этот же избранник народа выходит к трибуне, долго кричит и также гордо, может не так гордо, как Татьяна Демченко (ее превзойти сложно) покидает заседание сессии. Так зачем это все? Ответ, как по мне, - очевиден. Во всем виноваты журналисты, которые пришли на сессию J

Поистине посоревноваться в театрально поставленном голосе с депутатом Демченко в нынешнем составе областного совета может, пожалуй, только Николай Кравченко. Тот самый Кравченко, который до недавнего времени руководил русским драмтеатром. О личности Кравченко можно говорить многое. Рассказывают, что, будучи директором театра, Николай Кравченко во время событий 2014 года собирал у себя пророссийско настроенных граждан, а после их собраний в помещении театра находили брошюры с рекламой ПМЖ в России. А еще тут стоит вспомнить фасад театра, про который так любят говорить те же депутаты. Фасад старого, исторического здания, который рушится. Рушится он не один и не два года, заметьте. Да и потом, он же не просто так вдруг начал рушиться, правильно?

Почему, будучи директором театра, Николай Кравченко не позаботился о том, чтоб проблема была решена? Сегодня этот вопрос – зона ответственности нынешнего директора театра и я бы на его месте подсуетилась бы, ведь «конфетно-букетный» период, который наступает после назначения на должность, проходит очень и очень быстро. Но вернемся к Кравченко. Долго депутат-оппозиционер боролся в судах за место директора театра. А лучше бы, как по мне, он бы боролся за интересы жителей округа №52, интересы которых он представляет.

Но театрал есть театрал – вместо того, чтоб пытаться улучшить жизнь тех, кто его избрал (о чем он сам говорил не далее, как на прошлой сессии), депутат Кравченко устроил на сессии премьерный показ спектакля с унижением наивысшей награды областного совета и не дожидаясь оваций и окончания сессии покинул заседание. Я, конечно, могла была бы преклониться перед театральным талантом экс-руководителя николаевского русдрамма (тем более, что с мотивами поступка – согласна и понимаю их), но считаю, что недопустимо, преследуя цель «опустить» главу облсовета, так «опускать» саму награду.

И, к слову, что-то я не припомню, что такой принципиальный Николай Кравченко, после начала путинской агрессии, произвел аналогичные манипуляции с орденом, полученным из рук того, кто виновен в смертях десятков тысяч украинцев.

Ну и замыкает нашу сегодняшнюю «великолепную четверку» депутат-медведчуковец Максим Невенчанный. О нем, как о депутате, любящем поскандалить, знают многие, поэтому его выступление у трибуны ни у кого особых удивлений не вызвало. В этот раз, накануне сессии, на заседание президиума, Максим Невенчанный пришел, похоже, с одной целью - добиться ответа от заместителя главы ОГА Евгения Шевченко на вопрос, что же такое Томос. Естественно, что сделать это нужно было как можно ярче, чтобы попасть в телевизор.

Как мне показалось, такой ход событий с напором от популистической части депкорпуса застал вице-губернатора врасплох. Шевченко на полном серьезе просил перестать смеяться и превращать в клоунаду обсуждение церковного вопроса. Судя по всему, данная история имела продолжение и после заседания президиума, о чем замглавы ОГА сообщил у себя на Facebook.

Это яркий пример модели поведения всех депутатов-популистов. Превратить обсуждения любого вопроса в представление «для прессы», в игру на камеры. Но вот Максиму Невенчанному в этот раз не совсем повезло. Он, конечно, попал в новостные ленты и на голубые экраны, но только с другой историей – историей резинового изделия в виде фаллоса на крыше своего автомобиля, которую, к слову, оценили даже его коллеги по депутатскому корпусу, садившиеся в его транспортное средство.

И это только малая часть популистических актов, которые можно расписывать бесконечно, при чем, как со стороны депутатов, так и со стороны чиновников – попиариться любят все без исключения.

К чему я все это пишу? В последнее время я все чаще задаюсь вопросом, зачем обществу депутаты. Задумка хорошая – несколько сотен людей делегируют свои голоса одному человеку, а он, в свою очередь, представляет их интересы во власти. Не будут же эти несколько сотен людей ходить в маленькие чиновничьи комнаты и рассказывать, что им нужно. Тем более, сами люди не всегда (а чаще всего почти никогда) не знают законодательные механизмы решения той или иной проблемы. А депутат – лицо компетентное, оно знает. Поэтому люди доверили депутату свои голоса. Доверили и доверились. Я хочу подчеркнуть эти два слова. Депутаты, вам доверяют, пусть и не сильно, но доверяют (галочки в бюллетенях ведь ставят). Они надеются на вас, даже вас не зная. Вы действительно имеете возможность, пусть не такую, как я себе когда-то представляла, но имеете эту возможность – добиться чего-то для людей. Гораздо приятнее было бы видеть вас, лоббирующих интересы тех, кто сам не может этого сделать. Видеть вас в работе со здравыми идеями и в процессе цивилизованного, профессионального, рассудительного диалога. Хотя, похоже, превращать все в цирк - интереснее и легче! И поэтому, да, как пела группа «Несчастный случай» - я офигеваю, мама. Но мы ведь все прекрасно понимаем, что голый популизм – это путь в никуда для огромной страны с ее большими и маленькими проблемами.