Сессия в горсовете: Николаевские депутаты проверят законность победы «однодневной» фирмы в конкурсе на обслуживание многоэтажек ОНЛАЙН

Во вторник, 17 июля, в Николаевском городском совете проходит заседание 40-й очередной сессии.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В повестке дня несколько вопросов касаются внесения изменений дополнений в городские программы, более 400 вопросов касаются земельных отношений, а именно: предоставления разрешения на изготовление проектов землеустройства на отведение земельных участков, а также изготовление техдокументации; продление срока аренды; изменение сторон в договорах, касающихся аренды; передачи земельного участка в постоянное пользование и другие.

В разделе «разное» депутаты заслушают информацию про результаты работы на должности и.о. директора КП «Центр защиты животных» Александра Голобродского, а также о причинах пожара в депо КП «Николаевэлектротранс», где сгорел троллейбус.

В зале заседания ведется прямая трансляция:

11:30 К трибуне вышла глава Николаевской облорганизации профсоюза работников ЖКХ Светлана Начинова, которая отметила, что конкурс проводился в последний момент и о нем никто не сообщал, при том, что председатель комиссии Александр Репин постоянно отмечал, что конкурса не будет. При этом, мэр Сенкевич отметил, что информация о проведении конкурса была.

- Никто вас продать, передать не может, вы собственники своего жилья. Я предлагаю, собрать всех работников сферы ЖКХ и прояснить всю ситуацию, отвечу на свою позицию, расскажу свое отношение к вам - работягам и людям, которые политизируют все эти вопросы, - заявил мэр.

Светлана Начинова

10:36 Мэр Сенкевич дал слово нардепу Вадиму Пидберезняку, который пообещал обратится в НАБУ, Генпрокуратуру, чтобы те расследовали деятельности конкурсной комиссии, по результатам которой победу на обслуживание отдали трехнедельной фирме.

- Я такой неприкрытой коррупции еще не видел, давайте думать о горожанах, а не о своих интересах, - заявил нардеп.

Вадим Пидберезняк

В свою очередь Сенкевич отметил, что городская власть с сегодняшнего дня не будет принимать участие в формирование тарифов. А также сообщил, что он инициировал создание комиссии, которая в течении трех месяцев будет проверять законность действий конкурсной комиссии, по результатам которой победила новосозданная фирма. В состав комиссии войдут следующие депутаты: Сергей Танасов, Александр Маликин, Федор Панченко, Елена Киселева, Игорь Дятлов, Олег Крысенко, Владислав Ентин, Светлана Таранова.

В частности, на время действия комиссии мэр поручил приостановить действия ДЖКХ, запретить подписывать договор с выигравшей компанией, а также в случае выявления противозаконных действий членов комиссии немедленно доложить об этом мэру и депутатам.

В свою очередь, депутат Владислав Ентин попросил уменьшить срок действия проверки до месяца.

10:35 На заседании сессии зарегистрировалось 32 депутата - сессия полномочна. На президиуме возле мэра Александра Сенкевича сидит секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова.

Александр Сенкевич и Татьяна Казакова

10:23 Митингующие приветствовали директора КП «ЦЗЖ» Голобродского словами «Убийца!».

10:05 В коридоре перед сессионным залом собрались митингующие, которые утром выступали за увольнение депутата Александра Репина с должности заместителя директора департамента ЖКХ, а также признание результаты конкурса на обслуживание управляющей компании «Місто для людей - Миколаїв» незаконным, а также за увольнение с должности директора Александра Голобродского, по поручению которого усыпили 70 собак.