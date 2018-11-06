«За» проголосовали только 38 нардепов»: Рада не поддержала отставку Луценко на рейтинговом голосовании

Депутаты Верховной Рады на рейтинговом голосовании не поддержали отставку генпрокурора Юрия Луценко.

Постановление поддержали только 38 депутатов при минимально необходимых 226, передает «Левый берег».

- Ко мне были требования по голосованию, и я могу воспользоваться своим правом, я могу поставить только политическое, рейтинговое голосование, а не реальное голосование. Но если есть такое требование - я поставлю, - прокомментировал этот вопрос спикер ВР Андрей Парубий.

Стоит отметить, что большинство николаевских нардепов проигнорировали данное голосование. Также ни один из депутатов от «Оппоблока» не проголосовал «За».

Напомним, 6 ноября Луценко заявил, что напишет заявление об отставке с должности в связи со скандалом по делу Екатерины Гандзюк, как того требуют активисты.

Отметим, что Генпрокурор Луценко с трибуны Рады оскорбил нардепа от «Самопомощи» Соболева.

Также 6 ноября, Рада создала следственную комиссию по расследованию убийства Гандзюк и нападений на других активистов

Как известно, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли второй раз - на покушение об убийстве (ст.15, п.4 ч.2 ст.115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

4 ноября в больнице Киева скончалась Екатерина Гандзюк.