Генпрокурора Луценко уличили во лжи за его заявления, что похоронами Гандзюк занимается «Народный фронт»

Юрист Маси Найем заявляет, что генпрокурор Юрий Луценко соврал, говоря, что похоронами херсонской активистки Екатерины Гандзюк занимается «Народный фронт».

Об этом он написал в Facebook, комментируя соответствующее заявление Луценко.

«Народный Фронт» не занимается похоронами Екатерины Гандзюк. Это ложь. Похоронами занимается горсовет Херсона», - написал Найем.

Он также добавил, что «кровавые дивиденды», в сборе которых генпрокурор обвинил активистов, друзей и неравнодушных к судьбе Гандзюк, они «начали собирать в тот день, когда ее облили кислотой».

«Тогда ни генеральный прокурор, ни президент, ни министр внутренних дел не сделали ни одного заявления. Тогда Екатерина еще была жива. Теперь она умерла. И только теперь такое оживление, и заявление об увольнении... Так у кого танцы?» - подытожил Найем.

Прощание с Екатериной Гандзюк состоится 7 ноября в 14:00 в Херсоне.

Напомним, 6 ноября Луценко заявил, что напишет заявление об отставке с должности в связи со скандалом по делу Екатерины Гандзюк, как того требуют активисты.

Отметим, что Генпрокурор Луценко с трибуны Рады оскорбил нардепа от «Самопомощи» Соболева.

Также 6 ноября, Рада создала следственную комиссию по расследованию убийства Гандзюк и нападений на других активистов

Как известно, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли второй раз - на покушение об убийстве (ст.15, п.4 ч.2 ст.115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

4 ноября в больнице Киева скончалась Екатерина Гандзюк.