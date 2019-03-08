Много кандидатов и создание систем подкупа: В ПАСЕ раскритиковали предвыборную гонку в Украине

Делегация Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обеспокоена сообщениями о создании некоторыми кандидатами систем подкупа избирателей, критикует избыток кандидатов в президенты и ангажированность олигархических СМИ.

Об этом говорится в заявлении делегации, которая находилась в Киеве 6-7 марта для оценки предвыборного климата в Украине, опубликованном на сайте ПАСЕ в пятницу, 8 марта, передает «Европейская правда».

Сообщается, что во время визита делегация выслушала утверждение о злоупотреблениях административным ресурсом во время избирательной кампании, в частности о стирании граней между президентской и избирательной деятельностью.

«Делегация выслушала обвинения о незаконных расходах во время избирательной кампании и подчеркнула необходимость полной прозрачности финансирования избирательной кампании всех кандидатов. Делегация также очень обеспокоена сообщениями об интенсивных усилиях некоторых кандидатов по созданию систем подкупа избирателей», – подчеркивается в заявлении.

По мнению делегации ПАСЕ, общая обстановка в Украине подходит для проведения демократических выборов. Однако после общения с разными собеседниками в организации подчеркивают, что еще есть возможности для улучшения, и время, оставшееся до выборов, позволяет достичь некоторого прогресса.

По мнению делегации, Центральная избирательная комиссия действовала профессионально и хорошо подготовила выборы. Однако беспрецедентно большое количество кандидатов в президенты и местных наблюдателей может затруднить проведение голосования и вызвать проблемы в день выборов.

Делегация сожалеет о том, что свобода слова в Украине ограничена тем фактом, что украинские СМИ в основном принадлежат олигархам и вместо сбалансированного представления информации выступают в качестве каналов связей с общественностью для отдельных кандидатов.

Делегация ПАСЕ также приветствовала активную роль, которую сыграло гражданское общество в предвыборный период и напомнила, что гражданское общество является одним из основных участников настоящей демократии и должно уважаться как таковое.

«Тем не менее, делегация выражает обеспокоенность тем, что ряд НПО, похоже, связаны с партиями и/или кандидатами. Также было тревожно слышать, что известные военизированные формирования были зарегистрированы в качестве местных наблюдателей и якобы угрожали применить силу против вероятных нарушений в день выборов», – отмечают в ПАСЕ.

Делегация также с сожалением отметила низкое число кандидатов-женщин.

Напомним, как в Киеве ГБР и СБУ задержали подозреваемых, которые пытались дать взятку кандидату в президенты Украины Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться. Задержали двух человек, которые пытались вручить Юрию Тимошенко доллары США в эквиваленте 5 миллионов гривен. Задержанным по подозрению в попытке подкупа кандидата в президенты Украины Юрия Тимошенко является глава «Партии защитников Украины» Тарас Костанчук. Костанчук утверждает, что против него подготовили провокацию.

А ранее СБУ проводила обыски у членов «Батьківщини» из-за избирательной пирамиды во главе с нардепом.

Также в Сумах полиция опечатала партийный офис БПП из-за возможного подкупа избирателей, а Генпрокуратура в ответ завела уголовное производство в отношении сотрудников полиции. Позже после задержания агитаторов БПП в Сумах прокуратура завела дело на начальника местного отдела полиции.

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович призвала не допустить фальсификации результатов президентских выборов в Украине и привлечь к уголовной ответственности виновных в скупке голосов избирателей, в том числе организаторов так называемых «избирательных сеток».