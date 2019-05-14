Члены депутатской комиссии горсовета Николаева поддержали идею забрать «Искру» обратно в город, но только с возвратом субсидии для ОГА

Депутаты Николаевского городского совета, члены депутатской комиссии по вопросам законности считают, что забрать «Искру» на баланс города нужно только с компенсацией ущерба, причиненного зданию за годы затягивания процесса передачи.

Об этом шла речь во вторник, 14 мая, в ходе комиссии по вопросам прав человека, законности местного самоуправления и этики Николаевского городского совета, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

С такой инициативой выступил глава фракции «Оппозиционный блок» в горсовете Игорь Дятлов. По его словам, за два года процедуры передачи кинотеатра на баланс города, здание разрушилось и теперь на его реставрацию нужно намного больше средств, чем в начале процедуры передачи. По его словам, ущерб оценивается в приблизительно 100 миллионов гривен.

— Если у нас будет иметь развитие вопрос с кинотеатром «Искра», хотелось бы, все-таки, чтобы мы – депутаты городского совета и депутаты областного совета тоже бы хотели располагать такой информацией – за эти несколько лет от того момента, как мы проголосовали на сессии городского совета обращение к депутатам областного совета передать нам «Искру», насколько состояние этого объекта ухудшилось? Грубо говоря, за эти два года каков ущерб? Наши специалисты, выехав на объект, увидели, что за эти 2,5 года ущерб оценивается не менее 100 миллионов гривен, - сказал Игорь Дятлов.

В свою очередь, начальник управления коммунальным имуществом городского совета Мкртыч Мкртчян отметил, что для начала необходимо понять, кто займется обновлением здания.

— На самом деле, при условии ограниченных бюджетных ресурсов восстанавливать такой объект – это довольно проблематично. До того, как мы примем решение, как принять в коммунальную собственность, надо, чтоб соответствующие отрасли понимали, как там будет организована деятельность и какими средствами они в своих программах располагают для приведения этого здания в соответствие, - сказал Мкртчян.

Кроме того, Игорь Дятлов предложил заслушать сотрудника облгосадминистрации о том, почему за несколько лет здание было приведено в непригодное состояние, и кто несет за это ответственность, в том числе и за отсутствие охраны, услуги которой оплатили из бюджета.

— Как член фракции в 25 человек я буду вносить предложение, что, если будет желание передать нам данное имущество, мы бы хотели на сессии городского совета, перед тем, как голосовать и поддерживать, мы бы хотели услышать чиновника облгосадминистрации или нового зама губернатора, это уже как Татьяна Викторовна с Александром Федоровичем определятся, главное, чтоб это был человек, который несет ответственность. Возможно, он сможет нам пролить свет и честно рассказать, что происходило и почему деньги, которые вроде как выделялись на охрану, в конце концов, охрана не была обеспечена, - предложил Игорь Дятлов.

Также глава фракции «Оппозиционный блок» предложил забрать «Искру» только с субвенцией в сумме 81 миллион, который городской совет при утверждении бюджета на 2019 год, по предложению облгосадминистрации, выделил в областной бюджет.

— Если у них все-таки желание будет передать «Искру», чтобы нам вернули «Искру» вместе с той же субвенцией, потому что та субвенция дала бы возможность, как минимум, покрыть те ущербы, которые были нанесены за несколько лет, - добавил Игорь Дятлов.

По итогу депутаты-члены комиссии проголосовали за рекомендацию комиссии по вопросам бюджета рассмотреть этот вопрос.

В комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ» Игорь Дятлов рассказал, что городской совет обращался к областному с просьбой передать «Искру». Отвечая на заявление Виктории Москаленко, которая ранее сообщила о том, что с их стороны все шаги по передаче объекта были предприняты, Дятлов отметил, что сначала областной совет в лице депутатов должен принять сессионное решение о передаче объекта на баланс города, после чего депутаты городского совета будут решать, соглашаться на прием объекта в собственность города или нет.

— Городской совет обращался. Вносила предложение Веселовская. Москаленко, скорее всего, говорит о том, что городской совет не давал согласие на то, что они готовы принять. Это не совсем корректно, потому что решение областной совет не принимал, чтобы нам передать. Если бы областной совет, если бы Виктория Москаленко вынесла вопрос на сессию областную о том, что, согласно обращению нашему она простит депутатов рассмотреть и дать решение о том, чтоб передать «Искру» на баланс Николаева, после этого мы бы согласие дали, - сказал Игорь Дятлов.

Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила оставить артистов Николаевской областной филармонии в Доме культуры строителей и продать кинотеатр «Искра», который находится на балансе филармонии.

В то же время депутаты Никоалевского областного совета не знают, как по закону передать здание бывшего кинотеатра «Искра» в городскую собственность, опираясь только на письмо мэра Александра Сенкевича.

В июне 2018 года сообщалось о том, что вопрос о передаче кинотеатра «Искра» в городскую коммунальную собственность будет рассматриваться только после того, как в мэрии предоставят план использования объекта.

Также стоит отметить, что субвенцию, которую депутаты Николаевского городского совета согласились выделить Николаевской областной государственной администрации при формировании бюджета на 2019 год, до сих пор не выплачена в полном размере.