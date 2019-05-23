За два месяца до выборов менять избирательную систему невозможно – это нарушение прав граждан, – глава ЦИК

Менять избирательное законодательство за два месяца до самих выборов нельзя.

Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает «Зеркало недели».

По ее словам, в таком случае будут нарушены избирательные права граждан Украины. Она также рассказала, повлияет ли на избирательный процесс обжалование в суде президентского указа о внеочередных парламентских выборах.

- Есть Кодекс надлежащей практики в избирательных делах, который утвердили Венецианская комиссия. Согласно которому наши и международные наблюдатели оценивают выборы по всему миру. Изменения избирательной системы не являются возможными с точки зрения юридической предсказуемости процессов, которые ожидают в том числе и кандидаты. За два месяца до выборов менять избирательную систему невозможно. Мы нарушаем избирательные права граждан, которые в определенной степени, согласно существующему закону, готовятся к участию в выборах, в том числе и для реализации права быть избранным, - заявила Слипачук.

Она также добавила, что обжалование в суде президентского указа о назначении внеочередных выборов никак не повлияет на избирательный процесс, который начнется уже 24 мая.

- Согласно действующему законодательству, нет оснований для того, чтобы остановить подготовку проведения выборов. Избирательный процесс необратим, - отметила председатель ЦИК.

Напомним, ЦИК объявил о старте выборов в парламент с 24 мая.

Как известно, на инаугурации 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и объявил досрочные выборы. 21 мая в Администрации Президента Украины состоялось заседание с представителями Верховной Рады и главами фракции относительно роспуска парламента. 22 мая нардепы отказались поддержать законопроекты Зеленского о смене избирательного законодательства. 23 мая указ Президента Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах вступил в силу.