В Украине стартовала избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду

Избирательная кампания внеочередных выборов депутатов Верховной Рады, которые состоятся 21 июля 2019 года, стартовала.

Избирательный процесс начался со следующего дня после опубликования соответствующего указа Президента.

Календарный план выборов пока не утвержден, однако глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что ЦИК не успевает провести все необходимые тендерные процедуры. Она отметила, что до выборов осталось 58 дней, и это крайне малый срок для проведения тендерных процедур.

Слипачук подчеркнула, что если не поменять действующее тендерное законодательство, то ЦИК, в частности, не успеет закупить и напечатать избирательные бюллетени.

Она также выступила против того, чтобы менять избирательное законодательство непосредственно перед выборами.

Как известно, на инаугурации 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и объявил досрочные выборы. 21 мая в Администрации Президента Украины состоялось заседание с представителями Верховной Рады и главами фракции относительно роспуска парламента. 22 мая нардепы отказались поддержать законопроекты Зеленского о смене избирательного законодательства. 23 мая указ Президента Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах вступил в силу.