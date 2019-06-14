«Довели до ручки», - Барна заявил, что из-за начальника управления культуры ОГА Димитрова «Искра» оказалась в аварийном состоянии

Депутат Николаевского областного совета Федор Барна считает, что именно начальник управления культуры, национальностей и религий Николаевской облгосадминистрации Михаил Димитров виноват в том, что заброшенный кинотеатр «Искра» оказался в аварийном состоянии.

Об этом шла речь в четверг, 14 июня, в ходе комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета и инвестиций Николаевского областного совета, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Сначала с вопросом о перераспределении средств перед депутатами хотел выступить заместитель Димитрова, однако Барна резко выступил против, заявив, что будет слушать только Михаила Димитрова. По его словам, начальник управления сказал неправду, когда заявил, что депутаты не выделяют деньги на охрану заброшенного кинотеатра «Искра».

— Не надо с нас демонов делать, мы – члены комиссии, депутаты, всегда, в рамках бюджетных запросов никогда не уменьшали ему эту сумму, которую давали, там всегда были деньги на услуги, на которые он их распределял или на вывоз мусора, на охрану и так далее. То, что он своей халатностью довел до обнищания «Искру», должно быть открыто уголовное производство и спросить о его бездеятельности, потому что именно он несет ответственность и пусть этот гражданин придет и отвечает, - сказал Барна.

После этого вопрос по перераспределению средств перенесли и позвали Михаила Димитрова. Сам начальник управления пришел через полчаса и Барна, обратившись к нему, заявил, что деньги на охрану выделялись в числе средств, которые в общем выделялись на программы в сфере культуры.

— Скажите нам, ваши бюджетные запросы, в которые были заложены все эти услуги, вы сами определяли, сколько на охрану, сколько на вывоз мусора, сколько на танцы-песни-пляски. А вы потом своей халатностью и бездеятельностью или ваши подчиненные, у вас эта «Искра» ломалась систематически несколько лет, вы решили сделать крайними нас, - сказал Федор Барна.

В ответ на это Михаил Димитров попросил прощения, если его неправильно поняли, и заявил, что в течение нескольких лет писал письма руководству облсовета и ОГА с вопросом, что делать с «Искрой».

— Я прошу прощения, если я где-то не так сказал эту фразу. С 2015 года идут 13 писем и это только официальные, которые шли на дополнительное финансирование. Не было определено, будет там филармония или нет, - сказал Михаил Димитров.

Он рассказал о том, что писал письмо экс-заместителю главы Николаевской ОГА Евгению Шевченко с предложением отдать «Искру» в сферу спорта.

— Когда был заместителем Шевченко, я отдал большое письмо ему с предложением – «Искра» идет под спорт, под батут, спорт готов взять. Потому что для филармонии это помещение не подходит, - добавил Димитров.

Также Димитров показал письма, подавляющее большинство которых было направлено в адрес главы облсовета Виктории Москаленко. Барна еще раз обвинил Димитрова в том, что здание «Искры» стало аварийным из-за него.

— Довели до ручки, это ваше руководство, это ваша персональная ответственность. Но смотрите, мы, когда будем принимать свое имущества, мы зафиксируем, как оно есть и вам всем придется отвечать, - сказал Барна.

Димитров, с свою очередь, рассказал, что на сегодняшний день на охрану «Искры» нужно 199 тысяч 900 гривен, а также попросил перераспределить 165 тысяч на аренду помещения ДК «Строитель», в котором работает коллектив Николаевской областной филармонии. После непродолжительной дискуссии о том, нужно ли покупать ДК «Строитель», владелец которого предложил продать его за 20 миллионов, депутаты проголосовали за перераспределение. В свою очередь, депутат Татьяна Демченко предложила еще раз обсудить с городской властью вопрос о передачи им «Искры» на баланс.

Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила оставить артистов Николаевской областной филармонии в Доме культуры строителей и продать кинотеатр «Искра», который находится на балансе филармонии.

В то же время депутаты Николаевского областного совета не знают, как по закону передать зданиебывшего кинотеатра «Искра» в городскую собственность, опираясь только на письмо мэра Александра Сенкевича.

В июне 2018 года сообщалось о том, что вопрос о передаче кинотеатра «Искра» в городскую коммунальную собственность будет рассматриваться только после того, как в мэрии предоставят план использования объекта.