Приговор Труханову: Суд оправдал фигурантов из-за недоказанности преступления ОНЛАЙН

В Малиновском районном суде в вторник, 9 июля, оправдали мэра Одессы Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, других чиновников мэрии и бизнесменов, которых обвиняли в завладении бюджетными деньгами при покупке здания завода «Краян».

Прокуратура просила наказать мэра двенадцатью годами тюрьмы с конфискацией имущества. Для Павла Вугельмана просили назначить 11 лет, Алексею Спектору, Владимиру Родионову и Василию Шкрябаю — по 10 лет (также с конфискацией имущества). Бизнесменам Игорю Кравченко, Петру Загодиренко и оценщице Галине Богдановой, которые проходили обвиняемыми по делу, прокуратура просила также назначить реальный срок — 11, 10 и 7 лет с конфискацией имущества.

Адвокаты говорили о недопустимости собранных доказательств и грубых нарушениях, которые допустили следственные органы.

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В зале ведется видеотрансляция:

17:23 Суд постановил, что Труханов и другие обвиняемые признанны невиновными в инкриминированных преступлениях в связи с недоказанностью преступления. Меры пресечения фигурантам отменили.

Арест с помещения «Краяна» сняли.

17:08 Также говорится, что в ходе досудебного расследования не подтвердился факт сговора фигурантов.

17:03 Суд назвал добытые в результате сделки покупки-продажи «Краяна» деньги таковыми, что не являются добытыми преступным путем.

16:50 Полиция оцепила зал, где продолжают читать приговор. Саакашвили предпринимал слабые попытки прорваться, ему оказывали сопротивление «титушки». Вместе с Саакашвили пришли активист Алина Подолянка, Михаил Кузаконь и другие, сообщает издание «Думская».

Через время Михаил Саакашвили зашел в здание суда. В коридоре возникла давка, крики и суматоха. Судьи продолжают тем временем зачитывать приговор.

После конфликтной ситуации полиция выгнала Саакашвили из задания суда. Помещение, где зачитывают приговор, закрыли изнутри, чтоб активисты не могли прорваться.

Суд оглашал приговор четыре дня. «Дело Краяна» — о покупке здания для «Новой мэрии» на Косовской, 2д — слушалось в суде более полугода.

По мнению стороны защиты, показания свидетелей, озвученные в суде, для следствия ничего ценного не сообщили. Об этом «Думской» говорил адвокат Геннадия Труханова Александр Лысак после окончания дебатов по делу.

А вчера часть доказательств вины подсудимых, которые собрала прокуратура, суд признал недопустимыми.

Сам мэр в суде во время своей заключительной речи, которая длилась 30 минут, заявил, что здание «Новой мэрии» было необходимо городской громаде, и прокуроры с этим согласились, изменив обвинительный акт. Также он назвал это дело политическим заказом.

Представители САП не присутствовали в суде во время оглашения приговора. Соответственно, у стороны обвинения будет время на обжалование приговора после получения копии документа.

Напомним, НАБУ и САП в июне 2018 года заявили, что завершили расследование в отношении мэра Одессы Труханова, подозреваемого в хищении 90 миллионов гривен. Ранее Апелляционный суд отказался отстранить Труханова от должности мэра Одессы.

Как известно, киевский суд отказал НАБУ в аресте мэра Одессы Труханова и отпустил его на поруки нардепа от БПП. Труханов подозревается в участии в махинациях вокруг продажи зданий одесского завода «Краян».

Также относительно Труханова расследовалось дело о незаконном обогащении. Позже это дело закрыли из-за признания неконституционной соответствующей статьи Уголовного кодекса.

12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов. Их интересы в суде представлял парламентарий от «Народного фронта» Павел Пинзеник. Подписи под представлением также поставили пять николаевских нардепов: Артём Ильюк, Игорь Бриченко, Тарас Креминь, Борис Козырь и Вадим Пидберезняк.

Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении – этого добивались николаевские нардепы. В связи с этим НАБУ должно закрыть все дела о незаконном обогащении.

В свою очередь, Президент Петр Порошенко просил зарегистрировать как неотложный новый проект закона о наказании для чиновников за незаконное обогащение.