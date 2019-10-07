Трамп заявил, что сын экс-вице-президента Байдена получал $100 000 в месяц от украинской компании

Американский президент Дональд Трамп заявил, что должен изучить вопрос о возможной коррупции, связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, который сотрудничал с украинской газовой компанией Burisma.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

По словам американского президента, Хантер Байден получал 100 000 долларов в месяц от украинской компании, «хотя у него не было опыта в энергетике».

Также президент США заявил, что Байден якобы получил 1,5 миллиарда долларов от Китая, «несмотря на отсутствие опыта и без видимой причины».

«Джо (Байден, — ред.) сказал, что не имел никаких дел с украинской компанией, а затем появилось фото, где он играет в гольф с боссом компании и Хантером», — написал Трамп.

Напомним, ранее Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украине «следует провести расследование» по делу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести расследований по приказу других стран.

Напомним, что конгресс США начал процедуру импичмента Трампа – пока что расследуют, о чем он говорил с Зеленским.

Отметим, позже Белый дом опубликовал расшифровку разговора Зеленского с Трампом.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.