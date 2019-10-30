После скандала с интимной перепиской в Раде нардеп Яременко признал ошибку и попросил извинения у семьи, коллег и Зеленского

Народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко после скандала с интимной перепиской признал свою ошибку и просит извинения у родных, коллег по фракции и Президента Владимира Зеленского

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, 29 октября журналисты засняли переписку Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию.

Позже в СМИ опубликовали еще видео, где Яременко в Раде оценивает девушек в приложении для знакомств, а потом – еще фото нескольких переписок с девушками в соцсетях.

Напомним, ранее нардеп от «Слуги народа» Медяник засветил переписку о «решении» вопросов с замом Генпрокурора – руководство ГПУ вызвали в комитет ВР. Также ранее другой нардеп от «Слуги народа» засветил переписку, где обсуждал кандидатуру главы Минздрава.