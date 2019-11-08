Экс-начальник управления спецрасследований Горбатюк через суд пытается оспорить увольнение из ГПУ

Бывший начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк решил обжаловать в суде свое увольнение из Генеральной прокуратуры.

Об этом сообщили в Окружном административном суде Киева.

«Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ о его увольнении и просит восстановить его в должности начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины или равнозначной должности в органах прокуратуры», – говорится в сообщени.

Кроме этого, Сергей Горбатюк просит ОАСК взыскать с ГПУ в его пользу средний заработок за все время вынужденного прогула.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Напомним, что Генпрокурор Рябошапка назначил руководителем департамента ГПУ по делам Майдана Виктора Мисяка, а его заместителем - Алексея Донского.

До этого, 24 октября, экс-начальник Управления специальных расследований ГПУ, которое занимались расследованием дел по Майдану, Сергей Горбатюк заявил, что 11 сотрудникам, в том числе и ему, не нашлось места при новом Генеральном прокуроре. Шесть из них отсеяли в ходе тестирования, еще пятерых уволили. При этом он сказал, что из-за этого остановилось расследование дел Майдана.

Несколько позже заместитель Генпрокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак заверял, что расследование «майдановских» дел прекращено не будет, а увольнение Сергея Горбатюка с должности руководителя управления специальных расследований Генпрокуратуры он назвал законным.

Отметим, 21 октября 2019 года в Генеральной прокуратуре создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах. Дела Майдана передадут из ГПУ на расследование в ГБР – в ведомстве создадут отдельное подразделение

Генпрокурор Рябошапка назначил руководителем департамента ГПУ по делам Майдана Виктора Мисяка, а его заместителем - Алексея Донского.

Также напомним, что бывший замглавы президентской администрации осужденного за госизмену Виктора Януковича Андрей Портнов 5 ноября заявил, что Горбатюк перед увольнением незаконно изъял два тома уголовного производства, касающихся расстрелов силовиков во время Евромайдана. ГБР по этому заявлению Портнова открыло уголовное производство.